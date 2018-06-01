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Facebook vai acabar com trending topics na luta contra fake news

Empresa anunciou remoção de parte do site que compila notícias mais populares na rede social para levar usuários a buscarem fontes confiáveis

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 19:43
Mark Zuckerberg, diretor executivo do Facebook Crédito: Reprodução | Facebook
O Facebook anunciou nesta sexta-feira (1) que vai acabar com a área de trending topics de seu site como parte da luta contra a disseminação de notícias falsas pela rede social. Introduzida há cerca de quatro anos, a funcionalidade compila e apresenta aos usuários uma seleção das notícias mais compartilhadas, e populares, da rede.
Segundo o Facebook, a ideia por trás da medida, a ser efetivada na semana que vem, é levar os usuários a buscarem por si mesmos fontes mais confiáveis de informações. Ainda de acordo com a empresa, a área de tending topics responde em média por menos de 1,5% dos cliques recebidos por sites de notícias e já está em testes sua substituição por funcionalidades como uma caixa com notícias urgentes ou uma área do tipo hoje em que se dedicará a trazer notícias locais segundo a região de moradia indicada pelo usuário na rede.
A qualidade, e veracidade, das notícias que circulam no Facebook entrou em questão depois que supostos agentes russos, máfias e outras organizações e indivíduos mal intencionados passaram a usar a rede social para espalhar informações falsas e influenciar comportamentos de seus usuários, como na campanha que levou à eleição de Donald Trump para a Presidência dos EUA em 2016.
Anteriormente, o Facebook já tinha introduzido modificações na elaboração dos trending topics de forma a reduzir seus vieses ideológicos e políticos. Primeiro, a empresa demitiu os editores humanos da área, acusados de tendências anticonservadoras e os substituiu por algoritmos. Com isso, porém, a problema mudou de lado, com o sistema automatizado se mostrando incapaz de distinguir notícias verdadeiras de falsas.

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