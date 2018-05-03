Facebook usa Instagram para 'treinar' algoritmo

O Facebook decidiu usar bilhões de fotos postadas publicamente no aplicativo de compartilhamento de fotos Instagram para treinar seus algoritmos de inteligência artificial. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (02) no segundo dia da F8, conferência para desenvolvedores do Facebook.

Aplicativo do Instagram Crédito: Pixabay/Reprodução

A medida faz parte de uma estratégia da companhia de construir sistemas de inteligência artificial para retirar conteúdo inapropriado de acordo com a política da rede social, como nudez, imagens de violência, discurso de ódio e terrorismo.

Segundo o Facebook, os algoritmos analisam apenas fotos compartilhadas publicamente e que possuem hashtags em suas legendas.

A empresa passou a investir em automação das análises de postagens principalmente depois que foi acusada de permitir que a plataforma seja usada por pessoas mal intencionadas em todo o mundo. Entre os casos mais conhecidos está o do o uso do Facebook por russos em campanhas baseadas em notícias falsas durante as eleições presidenciais nos Estados Unidos, em 2016.

Até muito recentemente, precisávamos confiar em relatórios reativos. Tivemos de esperar que algo ruim fosse descoberto por alguém para fazer algo a respeito, disse Mike Schroepfer, diretor de tecnologia do Facebook, ao completar que a empresa terá uma equipe de 20 mil moderadores.