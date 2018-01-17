Facebook, Twitter e Google serão questionados sobre conteúdo extremista

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Representantes de três grandes companhias de tecnologia - Twitter, Facebook e Google - comparecerão ante o Senado americano nesta quarta-feira, 17, para fornecer explicações sobre conteúdo extremista na internet.

Segundo informações do jornal britânico The Guardian, as empresas foram convocadas para detalhar as medidas que estão adotando para combater a divulgação de propaganda extremista nas redes sociais, na audiência chamada Terrorismo e mídias sociais: as grandes companhias de tecnologia estão fazendo o suficiente?.

A convocação ocorre uma semana antes do prazo dado ao Facebook, Google e Twitter para compartilharem com a Comissão de Inteligência do Senado informações sobre a suposta interferência russa na campanha presidencial americana de 2016.

Os senadores ainda estão no aguardo da confirmação de presença do representante do Twitter, que ainda não se pronunciou, diferente das outras duas companhias. Em comunicado, a empresa disse que está finalizando sua resposta.