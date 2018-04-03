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Escândalo

Facebook sonda usuários sobre benefícios da rede social para o mundo

Empresa está no centro de escândalo de vazamento de dados pessoais de usuários

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 17:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 17:01
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
No centro de um escândalo de vazamento de dados pessoais sem autorização, o Facebook está perguntando aos usuários se eles acreditam que a rede social é "boa para o mundo". A empresa enviou uma sondagem a um grupo não especificado de pessoas. A pesquisa aparece com o título de "Gostaríamos de melhorar" logo que os usuários acessam suas contas.
As possíveis perguntas à pergunta-chave vão desde "estou fortemente de acordo" até "discordo totalmente".
A companhia regularmente faz pesquisas de opinião com seus usuários sobre o serviço. A mais recente acontece enquanto a companhia está na mira de legisladores de vários países, diante do roubo de informações pessoais de cerca de 50 milhões de usuários pela consultoria de análise de dados Cambridge Analytica. A empresa repassou o conteúdo coletado a campanhas de políticos em diversos países, incluindo a equipe do presidente americano Donald Trump na eleição de 2016, para facilitar o direcionamento de propagandas políticas a eleitores.
O diretor-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que quer garantir que a rede social seja uma força do bem para o mundo, mas isso não está claro depois que veio à tona a informação de que terceiros usaram informações da rede social para influenciar eleições, disseminar discursos de ódio ou roubar dados de usuários. Em janeiro, Zuckerberg disse que sua meta pessoal para 2018 é consertar e ajustar a empresa.
ZUCKERBERG REBATE CRÍTICAS DA APPLE
O problema do uso irregular dos dados privados levará provavelmente "alguns anos", disse Zuckerberg em uma entrevista publicada na segunda-feira. Em declarações ao site de notícias Vox, ele defendeu o modelo de negócios da companhia e rejeitou duramente as críticas ao gigante das redes sociais por parte do diretor-executivo da Apple, Tim Cook, na semana passada.
Zuckerberg afirmou que um dos problemas do Facebook é seu "idealismo", concentrando-se nos aspectos positivos de conectar as pessoas, e que "não passamos tempo suficiente investindo ou pensando em alguns dos usos negativos das ferramentas".
"Acredito que agora as pessoas estão concentradas adequadamente em alguns dos riscos e desvantagens também", disse. "Acho que vamos cavar através deste buraco, mas levará alguns anos. Quem me dera pudesse resolver todos estes problemas em três ou seis meses, mas acho que a realidade é que as respostas para algumas destas perguntas vão demorar um período mais longo", declarou.
Ele também respondeu os comentários feitos na semana passada por Cook, que argumentou que o Facebook se meteu em problemas devido a um modelo de negócios concentrado na monetização dos dados das pessoas.
"Acho esse argumento - de que se você não está pagando de alguma forma, não podemos nos preocupar com você - é extremamente simplista e não está em linha com a verdade", disse o CEO.

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