Facebook recompensará pessoas que identificarem uso abusivo de dados

Facebook Crédito: Pixabay

Em mais uma tentativa de melhorar a imagem da empresa após o escândalo do vazamento de dados, o Facebook anunciou nesta terça-feira (10) que vai lançar um programa de recompensas àqueles que identificarem uso abusivos de dados dos usuários da plataforma.

Com a premissa de uma 'delação premiada', o programa irá compensar as pessoas que tiverem conhecimento e provas de que algum aplicativo esteja coletando e transferindo as informações para uma terceira parte  a fim de serem vendidos ou usados para fins políticos.