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Facebook recompensará pessoas que identificarem uso abusivo de dados

Empresa lança aplicativo que replica ideia de 'delação premiada'

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 16:29
Facebook Crédito: Pixabay
Em mais uma tentativa de melhorar a imagem da empresa após o escândalo do vazamento de dados, o Facebook anunciou nesta terça-feira (10) que vai lançar um programa de recompensas àqueles que identificarem uso abusivos de dados dos usuários da plataforma.
Com a premissa de uma 'delação premiada', o programa irá compensar as pessoas que tiverem conhecimento e provas de que algum aplicativo esteja coletando e transferindo as informações para uma terceira parte  a fim de serem vendidos ou usados para fins políticos.
O anúncio acontece logo antes das audiências em que o fundador da empresa, Mark Zuckerberg, terá que responder sobre o vazamento de informações de 87 milhões de usuários, que foram usados pela empresa de consultoria Cambridge Analytica.

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