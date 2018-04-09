Facebook notifica usuários que tiveram dados usados pela Cambridge Analytica

Facebook notifica usuários do Facebook que tiveram os dados usados indevidamente pela Cambridge Analytics Crédito: Reprodução/Facebook

SÃO PAULO - O Facebook começou, nesta segunda-feira, a notificar os 87 milhões de usuários que tiveram os dados pessoais usados de modo irregular pela Cambridge Analytica durante a campanha política de Donald Trump em 2016. O aviso será feito de forma gradual, então as pessoas devem recebê-lo em momentos diferentes. Segundo o Facebook, a "notificação não é imediata" e deve aparecer aos poucos.

Além disso, os cerca de 2.2 bilhões de usuários da rede social receberão no topo do feed de notícias um alerta para que protejam suas informações, com um link em que será possível analisar a quais aplicativos eles estão conectados na plataforma e o tipo de informação que repassam a esses serviçcos. Isso valerá também para aplicativos usados no passado que foram excluídos. Quem teve informações usadas de forma irregular pelo aplicativo "This is Your Digital Life" poderá acessar uma página na central de ajuda e entender como os dados foram utilizados pela Cambridge Analytica.

No Brasil, 443 mil perfis tiveram informações usadas para a publicidade segmentada da empresa de marketing político. A maior parte dos afetados está nos Estados Unidos (70 milhões de usuários), seguido de Filipinas (1,1 milhão), Indonésia (1 milhão) e Reino Unido (1 milhão).

A rede social tenta se recuperar da maior crise de imagem que enfrenta desde sua fundação, em 2004. Na última quarta-feira, a Esses contratos deverão ser mais claros aos inscritos e mais incorporados ao uso da rede social. Na semana anterior, a equipe de Mark Zuckerberg anunciou mais facilidade ao acesso no controle de privacidade.

Outras mudanças divulgadas até agora foram o rompimento da Seção de Parceiros, que permitia que empresas com bancos de dados próprios, como a Serasa Experian no Brasil, direcionassem publicidade segmentada na rede social, e a exclusão de uma funcionalidade que permitia encontrar usuários pelo e-mail ou número de telefone. Esta última fez com que a companhia revelasse, na última quinta-feira, que a maioria dos dados dos 2 bilhões de usuários da rede estão vulneráveis.