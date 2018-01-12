Facebook muda política para privilegiar posts de amigos e parentes

Facebook logo Crédito: Pixabay

O Facebook anunciou uma mudança em sua política de publicação para privilegiar posts de amigos e parentes e dar menos espaço para aqueles de companhias, marcas e empresas de notícias. Ao longo das próximas semanas, os usuários verão menos vídeos virais e artigos compartilhados por organizações de mídia e negócios e mais fotos e textos publicados por amigos. O diretor-executivo, Mark Zuckerberg, anunciou que o objetivo é que o tempo gasto na rede social seja mais significativo.

Ao recuar em posts que as pessoas tendem a consumir de maneira passiva, a alteração pode afetar organizações de mídia e empresas que usam o Facebook para compartilhar seu conteúdo. A ideia é ajudar os usuários a se conectar com quem se importam, e não torná-los deprimidos ou isolados, segundo o fundador da rede social:

A pesquisa mostra que, quando usamos a rede social para nos conectarmos com pessoas com as quais nos importamos, pode ser bom para nosso bem-estar. Podemos nos sentir mais conectados e menos sozinhos, e isso está ligado a felicidade e saúde no longo prazo. Por outro lado, ler artigos de forma passiva ou ver vídeos, mesmo que sejam de entretenimento ou informativos, pode não ser tão bom, escreveu Zuckerberg em um post.

Assim, o feed do Facebook terá menos posts de marcas, negócios e empresas de mídia e mais de pessoas. Haverá também menos vídeos, considerados passivos. Segundo a companhia, a tendência é que as pessoas passem menos tempo no Facebook após a mudança. Isso porque mesmo que as pessoas leiam este conteúdo, não necessariamente comentam ou interagem de outras maneiras.

A preferência por posts que considera mais significativos e a redução da ênfase em outros pode reduzir o papel gigante da rede social como uma fonte de notícias para muitas pessoas.

 É a mesma direção que o Facebook está buscando por um tempo: oferecer um local de debate entre indivíduos, um espaço de comunidade, mais que ser uma fonte de notícias. O Facebook quer que os amigos se tornem mais próximos, tenham discussões mais profundas. A tendência é que o tráfego para os sites de mídia pelo Facebook diminua  afirmou o pesquisador sênior em notícias digitais da Fundação de Imprensa da Coreia, Oh Se-uk.

A mudança não vai afetar a publicidade: os usuários continuarão a ver os mesmos anúncios que antes, sejam significativos ou nãio. Mas os negócios que usam o Facebook como se conectar com seus clientes sem pagar pelos anúncios também serão afetados.