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Facebook escaneia o que você envia no aplicativo Messenger

A empresa confirmou a prática após uma entrevista publicada no começo da semana com seu diretor executivo, Mark Zuckerberg

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 19:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 19:36
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
O Facebook escaneia as mensagens e imagens que as pessoas enviam umas para as outras no Facebook Messenger, garantindo que todas cumpram as regras de conteúdo da rede social. Caso contrário, elas são bloqueadas.
A empresa confirmou a prática após uma entrevista publicada no começo da semana com seu diretor executivo, Mark Zuckerberg, gerar questões sobre como o Messsenger procedia com relação à privacidade.
Na entrevista à Vox, Zuckerberg admitiu que a empresa impede que mensagens sobre uma limpeza étnica em Mianmar sejam trocadas por meio do aplicativo.

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