Facebook escaneia o que você envia no aplicativo Messenger

Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay

O Facebook escaneia as mensagens e imagens que as pessoas enviam umas para as outras no Facebook Messenger, garantindo que todas cumpram as regras de conteúdo da rede social. Caso contrário, elas são bloqueadas.

A empresa confirmou a prática após uma entrevista publicada no começo da semana com seu diretor executivo, Mark Zuckerberg, gerar questões sobre como o Messsenger procedia com relação à privacidade.