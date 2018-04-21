Facebook começa a divulgar novos termos de uso nos EUA e na Europa

O Facebook começou nesta sexta-feira (20) a divulgar os novos termos de uso da rede social para seus usuários nos Estados Unidos e na Europa aqui no Brasil, as mudanças ainda não apareceram e devem surgir nos próximos dias, de acordo com a empresa.
Lá fora, o documento recebeu alterações por duas razões: além de esclarecer termos e temas complicados à luz do escândalo do uso ilícito de dados com a Cambridge Analytica, os termos de uso também adequam a rede social à GDPR, nova lei de proteção de dados europeia que vai entrar em vigor em 25 de maio no Velho Continente.
Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, o novo documento tem agora 4,2 mil palavras em inglês , contra 2,7 mil do contrato anterior, divulgado no final de 2016. Sua linguagem também está mais clara e busca mostrar para os usuários o que é feito com seus dados.
Um dos exemplos são as informações que são coletadas pela empresa: além de curtidas, publicações e fotos, a rede também coleta informações de metadados de imagens (como hora e local onde as fotos foram tiradas) ou dados de quando o usuário utilizou um de seus aplicativos e o conteúdo que visualizou e não só aquele com o qual interagiu.
Outro está em como a rede social utiliza registros de chamadas ou catálogo de telefones do celular para sugerir amigos em outros de seus aplicativos, como o Facebook Messenger ou o Instagram. Além disso, o Facebook também armazena informações como nível de bateria e de sinal do celular a justificativa da empresa é otimizar o uso de seus aplicativos. Caso você use o Facebook no computador, a empresa rastreia até como você mexe seu mouse a ideia é descobrir se é um usuário humano ou um robô.
RASTREIO
O Facebook também passou a admitir nesta versão dos termos de uso que rastreia informações de seus usuários mesmo quando eles não estão logados no Facebook mas visitam sites que contém plugins da rede social. Isso inclui até mesmo pessoas que não têm uma conta na rede social uma prática conhecida como shadow profile e que foi admitida por Mark Zuckerberg em seu testemunho na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na semana passada.
A empresa também deixou mais clara a parte dos termos de uso sobre a coleta de dados por aplicativos parceiros agora, são pedidas autorizações aos parceiros para cada tipo de informação coletada, usada e compartilhada por eles. Informações sobre interações com amigos, por exemplo, só são compartilhadas caso eles utilizem o mesmo aplicativo terceiro. Além disso, se o usuário parar de usar o aplicativo por três meses, seus dados de Facebook e Instagram não poderão mais ser acessados pelos parceiros.
O Facebook informa ainda que protege alguns dados especiais de acordo com as leis de países específicos seja reconhecimento facial, origem étnica, visões políticas e religiosas e até mesmo se o usuário pertence a algum sindicato. Em um trecho bastante aberto, a empresa diz que pode começar a usar reconhecimento facial no Instagram mas informará aos usuários e permitirá a eles escolherem se querem usar a função antes de fazê-lo.
A empresa diz ainda que guarda ou deleta dados de usuários a partir de questões específicas: o histórico de buscas, por exemplo, é deletado após seis meses; uma foto de uma carteira de motorista ou passaporte para verificação de dados se apaga em 30 dias. Caso a pessoa delete sua conta, ela não poderá recuperar nenhuma das informações posteriormente.