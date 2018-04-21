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Mudanças

Facebook começa a divulgar novos termos de uso nos EUA e na Europa

Após consulta 'pública' realizada depois de escândalo com Cambridge Analytica, empresa está alterando regras; no Brasil, mudanças ainda não apareceram

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 21:05
Facebook Crédito: Pixabay
O Facebook começou nesta sexta-feira (20) a divulgar os novos termos de uso da rede social para seus usuários nos Estados Unidos e na Europa  aqui no Brasil, as mudanças ainda não apareceram e devem surgir nos próximos dias, de acordo com a empresa.
Lá fora, o documento recebeu alterações por duas razões: além de esclarecer termos e temas complicados à luz do escândalo do uso ilícito de dados com a Cambridge Analytica, os termos de uso também adequam a rede social à GDPR, nova lei de proteção de dados europeia que vai entrar em vigor em 25 de maio no Velho Continente.
Segundo o jornal norte-americano Wall Street Journal, o novo documento tem agora 4,2 mil palavras  em inglês , contra 2,7 mil do contrato anterior, divulgado no final de 2016. Sua linguagem também está mais clara e busca mostrar para os usuários o que é feito com seus dados.
Um dos exemplos são as informações que são coletadas pela empresa: além de curtidas, publicações e fotos, a rede também coleta informações de metadados de imagens (como hora e local onde as fotos foram tiradas) ou dados de quando o usuário utilizou um de seus aplicativos e o conteúdo que visualizou  e não só aquele com o qual interagiu.
Outro está em como a rede social utiliza registros de chamadas ou catálogo de telefones do celular para sugerir amigos em outros de seus aplicativos, como o Facebook Messenger ou o Instagram. Além disso, o Facebook também armazena informações como nível de bateria e de sinal do celular  a justificativa da empresa é otimizar o uso de seus aplicativos. Caso você use o Facebook no computador, a empresa rastreia até como você mexe seu mouse  a ideia é descobrir se é um usuário humano ou um robô.
RASTREIO
O Facebook também passou a admitir nesta versão dos termos de uso que rastreia informações de seus usuários mesmo quando eles não estão logados no Facebook  mas visitam sites que contém plugins da rede social. Isso inclui até mesmo pessoas que não têm uma conta na rede social  uma prática conhecida como shadow profile e que foi admitida por Mark Zuckerberg em seu testemunho na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, na semana passada.
A empresa também deixou mais clara a parte dos termos de uso sobre a coleta de dados por aplicativos parceiros  agora, são pedidas autorizações aos parceiros para cada tipo de informação coletada, usada e compartilhada por eles. Informações sobre interações com amigos, por exemplo, só são compartilhadas caso eles utilizem o mesmo aplicativo terceiro. Além disso, se o usuário parar de usar o aplicativo por três meses, seus dados de Facebook e Instagram não poderão mais ser acessados pelos parceiros.
O Facebook informa ainda que protege alguns dados especiais de acordo com as leis de países específicos  seja reconhecimento facial, origem étnica, visões políticas e religiosas e até mesmo se o usuário pertence a algum sindicato. Em um trecho bastante aberto, a empresa diz que pode começar a usar reconhecimento facial no Instagram  mas informará aos usuários e permitirá a eles escolherem se querem usar a função antes de fazê-lo.
A empresa diz ainda que guarda ou deleta dados de usuários a partir de questões específicas: o histórico de buscas, por exemplo, é deletado após seis meses; uma foto de uma carteira de motorista ou passaporte para verificação de dados se apaga em 30 dias. Caso a pessoa delete sua conta, ela não poderá recuperar nenhuma das informações posteriormente.

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