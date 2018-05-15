Facebook apagou 583 milhões de contas falsas em 2018

Mark Zuckerberg - Facebook Crédito: Reprodução

O Facebook informou nesta terça-feira (15) que apagou 583 milhões de contas falsas apenas nos três primeiros meses do ano, geralmente minutos após a criação. O número corresponde a algo como 3% a 4% de seus usuários mensais. A rede social também anunciou que agiu em 2,5 milhões de posts com discurso de ódio e tirou do ar 865,8 milhões de posts no primeiro trimestre: a maioria de spams, mas muitos de nudez, violência, discurso de ódio e terrorismo.

O relatório, com 86 páginas, é a primeira grande divulgação de como vem colocando em prática sua política para divulgação de conteúdo. As práticas do Facebook foram colocadas em xeque este ano após o escândalo por causa da privacidade dos dados e do impacto de conteúdo prejudicial em seus 2,2 bilhões de usuários mensais, com questionamentos de governos de todo o mundo.