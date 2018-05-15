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Nova York

Facebook apagou 583 milhões de contas falsas em 2018

Rede divulga números e reforça política para publicação de conteúdo

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 17:06
Mark Zuckerberg - Facebook Crédito: Reprodução
O Facebook informou nesta terça-feira (15) que apagou 583 milhões de contas falsas apenas nos três primeiros meses do ano, geralmente minutos após a criação. O número corresponde a algo como 3% a 4% de seus usuários mensais. A rede social também anunciou que agiu em 2,5 milhões de posts com discurso de ódio e tirou do ar 865,8 milhões de posts no primeiro trimestre: a maioria de spams, mas muitos de nudez, violência, discurso de ódio e terrorismo.
O relatório, com 86 páginas, é a primeira grande divulgação de como vem colocando em prática sua política para divulgação de conteúdo. As práticas do Facebook foram colocadas em xeque este ano após o escândalo por causa da privacidade dos dados e do impacto de conteúdo prejudicial em seus 2,2 bilhões de usuários mensais, com questionamentos de governos de todo o mundo.
O relatório desta terça-feira (15) será divulgado duas vezes por ano e mostra também como os sistemas de inteligência artificial do Facebook são capazes de detectar publicações que burlam as regras antes mesmo de alguém conseguir vê-las.

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