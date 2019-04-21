Explosões em hotéis de luxo e igrejas deixam mortos no Sri Lanka

Explosões em hotéis de luxo e igrejas católicas deixam mortos e feridos no Sri Lanka Crédito: Reprodução/Twitter/Sri Lanka Tweet

Uma série de explosões em igrejas e hotéis de luxo no Sri Lanka deixou ao menos 150 mortos e 400 feridos neste domingo (21). O vice-diretor do Hospital Nacional do Sri Lanka, porém, afirmou ao jornal "New York Times" que o número de vítimas havia subido para 189 - dentre as quais ao menos 11 seriam estrangeiras.

O governo do Sri Lanka decretou um toque de recolher e também bloqueou acesso a redes sociais e aplicativos de mensagens, como Facebook e WhatApp, com a intenção de evitar o surgimento de boatos.

O papa Francisco condenou os atentados. "Gostaria de expressar minha proximidade afetuosa à comunidade cristã, atacada enquanto se reunia para orar, e a todas as vítimas dessa violência cruel", disse o pontífice, que visitou o Sri Lanka em 2015.

Segundo um porta-voz da polícia local, as explosões aconteceram por volta das 8h45 (2h30, no horário de Brasília) durante a missa da celebração católica. Em Colombo, na capital do Sri Lanka, foram atacados três hotéis (Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel e Cinnamon Grand Colombo) e a igreja de Santo Antônio.

Atentado em igrejas no Sri Lanka Crédito: Twitter | @LucaxLunardi

A explosão mais violenta aconteceu na igreja de St. Sebastian, em Negombo, uma cidade ao norte da capital, onde 50 pessoas morreram. Outra explosão aconteceu também em uma igreja na província oriental de Batticaloa.

"Nosso povo está empenhado em evacuar as vítimas", disse o porta-voz da polícia. "Condeno energicamente os ataques covardes de hoje contra nosso povo", tuitou o primeiro-ministro do Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe. "Eu peço a todos os cingaleses para permanecerem unidos e fortes neste momento trágico. O governo está tomando medidas imediatas para conter a situação", completou.

O Sri Lanka, uma ilha no oceano Índico, sofreu com décadas de uma guerra civil que terminou em 2009. Desde então, sofre com instabilidade política e ataques esporádicos.

Ainda não está clara a responsabilidade pelos ataques, mas a polícia afirma que eles parecem ter sido coordenados para acontecer simultaneamente.

Segundo investigadores, há evidências de que eles podem ter sido ataques suicidas.