Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos
Vazamento de gás

Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos

Autoridades suspeitam que acidente foi causado por vazamento de metano; outras 20 pessoas ficaram feridas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 set 2024 às 10:04

Publicado em 22 de Setembro de 2024 às 10:04

Uma explosão em uma mina de carvão no Irã deixou pelo menos 51 mortos e outros 20 feridos, de acordo com informações fornecidas pela mídia estatal neste domingo (22).
Autoridades suspeitam que o acidente foi causado por um vazamento do gás metano nas instalações da empresa Madanjoo, localizada em Tabas, cerca de 540 km da capital do país, Teerã. Ainda de acordo com a imprensa estatal, o acidente aconteceu neste sábado (21), às 21h, por volta das 14h30 no horário de Brasília.
Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos
Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos Crédito: Reprodução
Cerca de 69 pessoas trabalhavam em dois blocos no momento do acidente. "No bloco C, havia 22 pessoas e no bloco B, havia 47 pessoas", informou a estatal iraniana.
De acordo com a Reuters, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, lamentou o acidente e ofereceu condolências às famílias das vítimas.
"Conversei com ministros e faremos o nosso melhor para acompanhar", disse Pezeshkian para a TV local. Segundo as equipes de busca, ainda há trabalhadores presos na mina.
"76% do carvão do país é fornecido desta região e cerca de oito a dez grandes empresas estão trabalhando na região, incluindo a empresa Madanjoo", disse o governador da província de South Khorasan, Ali Akbar Rahimi, à TV estatal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados