Uma explosão em uma mina de carvão no Irã deixou pelo menos 51 mortos e outros 20 feridos, de acordo com informações fornecidas pela mídia estatal neste domingo (22).

Autoridades suspeitam que o acidente foi causado por um vazamento do gás metano nas instalações da empresa Madanjoo, localizada em Tabas, cerca de 540 km da capital do país, Teerã. Ainda de acordo com a imprensa estatal, o acidente aconteceu neste sábado (21), às 21h, por volta das 14h30 no horário de Brasília.

Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos Crédito: Reprodução

Cerca de 69 pessoas trabalhavam em dois blocos no momento do acidente. "No bloco C, havia 22 pessoas e no bloco B, havia 47 pessoas", informou a estatal iraniana.

De acordo com a Reuters, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, lamentou o acidente e ofereceu condolências às famílias das vítimas.

"Conversei com ministros e faremos o nosso melhor para acompanhar", disse Pezeshkian para a TV local. Segundo as equipes de busca, ainda há trabalhadores presos na mina.