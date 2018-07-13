Explosão em fábrica de produtos químicos na China deixa 19 mortos

Uma grande explosão em uma fábrica de produtos químicos no Sudoeste da China matou 19 pessoas e feriu outras 12, disseram autoridades nesta sexta-feira. Este é o mais recente incidente industrial no maior produtor de produtos químicos do mundo.
A tragédia ocorreu em meio a um esforço para fortalecer a segurança industrial, com a China aumentando os controles no último ano, após alguns incidentes em minas de carvão e fábricas de produtos químicos. Os feridos estão em condições estáveis.
Ainda não se sabe a causa da explosão da noite desta quinta-feira na Yibin Hengda Technology, em um parque industrial perto de Chengdu, a capital da província de Sichuan, no Sudoeste do país, informou o governo local em Jiang'an. De acordo com a agência estatal de notícias "Xinhua", as autoridades iniciaram uma investigação sobre a explosão.
Eu ouvi sete explosões em dez minutos disse uma testemunha à agência de notícias local "Beijing News". Foram necessárias dezenas de caminhões de bombeiros para apagar o fogo.
A empresa, que fabrica produtos químicos para as indústrias alimentícia e farmacêutica, não respondeu imediatamente às ligações telefônicas da "Reuters" para pedir informações.
Fotografias publicadas na rede social chinesa Weibo mostram um enorme incêndio e nuvens de fumaça saindo das instalações. O incêndio, que começou na noite de quinta-feira, foi apagado às 23h30 (horário local), disse o governo em um comunicado.
Ouvi uma grande explosão, o barulho foi muito alto e senti o chão tremendo disse Liu Ping, gerente do parque industrial, que estava em seu escritório no momento do incidente, à "China Newsweek". Minha primeira reação foi pensar que algo estava errado, então olhei pela janela e vi uma fumaça espessa subindo do lado Leste.
Segundo o jornal "Sichuan Daily", três prédios foram reduzidos a suas armações de aço. As imagens publicadas em seu site nesta sexta-feira mostram o esqueleto dos edifícios queimados. Janelas de locais próximos foram destruídas pela explosão na fábrica.
A usina tem três linhas de produção, produzindo 300 toneladas por ano de ácido benzóico, que é usado em conservantes de alimentos, e 2 mil toneladas de ácido 5-nitro Ácido Isoftálico, para remédios e corantes, disse a agência regional de proteção ambiental.
O rápido ritmo de crescimento econômico da China durante a última década resultou em uma onda de acidentes industriais. Em 2015, uma explosão em um depósito químico na cidade portuária de Tianjin, no Norte do país, matou 165 pessoas. No ano passado, uma explosão em uma instalação petroquímica no leste da província de Shandong matou oito pessoas e feriu outras nove.