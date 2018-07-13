Explosão em fábrica de produtos químicos na China deixa 19 mortos

Ainda não se sabe a causa de uma explosão em fábrica de produtos químicos na China na noite desta quinta-feira Crédito: Reprodução/Twitter

Uma grande explosão em uma fábrica de produtos químicos no Sudoeste da China matou 19 pessoas e feriu outras 12, disseram autoridades nesta sexta-feira. Este é o mais recente incidente industrial no maior produtor de produtos químicos do mundo.

A tragédia ocorreu em meio a um esforço para fortalecer a segurança industrial, com a China aumentando os controles no último ano, após alguns incidentes em minas de carvão e fábricas de produtos químicos. Os feridos estão em condições estáveis.

Ainda não se sabe a causa da explosão da noite desta quinta-feira na Yibin Hengda Technology, em um parque industrial perto de Chengdu, a capital da província de Sichuan, no Sudoeste do país, informou o governo local em Jiang'an. De acordo com a agência estatal de notícias "Xinhua", as autoridades iniciaram uma investigação sobre a explosão.

 Eu ouvi sete explosões em dez minutos  disse uma testemunha à agência de notícias local "Beijing News".  Foram necessárias dezenas de caminhões de bombeiros para apagar o fogo.

A empresa, que fabrica produtos químicos para as indústrias alimentícia e farmacêutica, não respondeu imediatamente às ligações telefônicas da "Reuters" para pedir informações.

Fotografias publicadas na rede social chinesa Weibo mostram um enorme incêndio e nuvens de fumaça saindo das instalações. O incêndio, que começou na noite de quinta-feira, foi apagado às 23h30 (horário local), disse o governo em um comunicado.

 Ouvi uma grande explosão, o barulho foi muito alto e senti o chão tremendo  disse Liu Ping, gerente do parque industrial, que estava em seu escritório no momento do incidente, à "China Newsweek".  Minha primeira reação foi pensar que algo estava errado, então olhei pela janela e vi uma fumaça espessa subindo do lado Leste.

Segundo o jornal "Sichuan Daily", três prédios foram reduzidos a suas armações de aço. As imagens publicadas em seu site nesta sexta-feira mostram o esqueleto dos edifícios queimados. Janelas de locais próximos foram destruídas pela explosão na fábrica.

A usina tem três linhas de produção, produzindo 300 toneladas por ano de ácido benzóico, que é usado em conservantes de alimentos, e 2 mil toneladas de ácido 5-nitro Ácido Isoftálico, para remédios e corantes, disse a agência regional de proteção ambiental.