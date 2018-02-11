Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Explosão durante desfile de carnaval na Bolívia deixa seis mortos e 28 feridos
TRAGÉDIA

Explosão durante desfile de carnaval na Bolívia deixa seis mortos e 28 feridos

Entre os mortos, estão quatro menores com idades entre 2 e 16 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 12:42

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 12:42

Seis pessoas morreram e 28 ficaram feridas neste sábado na Bolívia após a explosão de um botijão de gás de uma vendedora de comida de rua, perto da rota de um dos desfiles de carnaval mais populares do país.
A explosão ocorreu enquanto se realizava a festa folclórica do carnaval de Oruro, em uma rua paralela ao desfile. A polícia local informou que a principal suspeita era de que o acidente foi provocado pelo enfraquecimento da mangueira do botijão, depois que este foi atingido por óleo quente.
O presidente boliviano Evo Morales lamentou o acidente em sua conta no Twitter e declarou que
seu governo ajudaria os feridos. "Estou muito consternado com a notícia sobre as mortes pela explosão do botijão de gás perto da Entrada Folclórica do Carnaval de Oruro", escreveu.
O carnaval de Oruro atrai turistas bolivianos e de todo o mundo e foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco.
Fonte: Associated Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre o sono dos gatos que vão te surpreender
Imagem de destaque
Sombra azul: tutorial da make que virou tendência em 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados