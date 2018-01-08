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Explosão

Explosão deixa pelo menos 23 mortos na Síria

Caso ocorreu na cidade de Idleb, na fronteira da Síria com a Turquia; ataque teve como alvo os rebeldes que controlam a cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 12:04

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 12:04

Região de Idleb é um reduto dos opositores ao regime de Bashar Assad Crédito: Yahya Nemah/EFE
Uma explosão na cidade de Idleb, no noroeste da Síria, deixou pelo menos 23 mortos e feriu outras dezenas de civis, informou a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos, no domingo, 7.
A ONG disse que a explosão teve como alvo a sede de uma facção rebelde. A maior parte dos mortos era de opositores ao governo, mas outros sete civis também perderam a vida. Entre os feridos há casos graves e críticos, o que pode aumentar o número de mortos. Não se sabe se a explosão foi causada por um bombardeio aéreo ou por um carro-bomba.
Combatentes vindos de países asiáticos, principalmente da Ásia Central, fazem parte de facções islamitas e jihadistas na Síria. Uma explosão violenta ocorreu no quartel-general dos Soldados do Cáucaso na cidade de Idleb e matou 23 pessoas, sete delas civis, declarou à AFP o diretor do OSDH, Rami Abdel Rahman.
Dezenas de pessoas ficaram feridas na explosão, a maioria combatentes, acrescentou. O local ficou totalmente destruído e os prédios vizinhos, severamente danificados.
A província de Idleb, um reduto dos rebeldes, é controlada quase em sua totalidade por uma aliança apoiada pela Al Qaeda e outros grupos armados que lutam contra as forças leais ao presidente Bashar Assad. O Exército sírio perdeu o controle da região para os insurgentes em 2015. A província é a única controlada pela oposição. / EFE e AFP

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