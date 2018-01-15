Exército sírio quer acabar com presença americana no país

Exército sírio Crédito: AP

O Exército sírio está determinado a acabar com qualquer forma de presença dos EUA no país, disse a emissora estatal da Síria nesta segunda-feira, 15, citando como fonte uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores.

A coalizão liderada pelos EUA está trabalhando com milícias sírias para formar uma nova força de fronteira com 30 mil homens.

A medida também aumentou a indignação da Turquia com o apoio americano às forças comandadas por curdos na Síria. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou cortar pela raiz a força fronteiriça - qualificada como exército terrorista.

Os EUA confessaram que estão formando um exército terrorista em nossa fronteira. Cabe a nós cortar pela raiz esse exército terrorista, disse Erdogan em um discurso feito em Ancara. Com isso, a Turquia poderia iniciar uma operação militar a qualquer momento, acrescentou.