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Medida

Exército sírio quer acabar com presença americana no país

Coalizão liderada por Washington está trabalhando com milícias sírias para formar uma nova força de fronteira com 30 mil homens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2018 às 15:23

Publicado em 15 de Janeiro de 2018 às 15:23

Exército sírio Crédito: AP
O Exército sírio está determinado a acabar com qualquer forma de presença dos EUA no país, disse a emissora estatal da Síria nesta segunda-feira, 15, citando como fonte uma autoridade do Ministério das Relações Exteriores.
A coalizão liderada pelos EUA está trabalhando com milícias sírias para formar uma nova força de fronteira com 30 mil homens.
A medida também aumentou a indignação da Turquia com o apoio americano às forças comandadas por curdos na Síria. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou cortar pela raiz a força fronteiriça - qualificada como exército terrorista.
Os EUA confessaram que estão formando um exército terrorista em nossa fronteira. Cabe a nós cortar pela raiz esse exército terrorista, disse Erdogan em um discurso feito em Ancara. Com isso, a Turquia poderia iniciar uma operação militar a qualquer momento, acrescentou.
O Ministério das Relações Exteriores sírio descreveu a força de fronteira apoiada por Washington como uma agressão flagrante a sua soberania, de acordo com a mídia estatal.

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