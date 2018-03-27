Exército sírio já controla mais de 90% de Ghouta Oriental

Síria Crédito: Reprodução/Pixabay

As tropas governamentais sírias já conquistaram mais de 90% do enclave rebelde de Ghouta Oriental, no subúrbio da capital Damasco. Cerca de sete mil pessoas partiram nesta terça-feira da região rumo a territórios comandados por rebeldes sírios na província de Idlib, perto da fronteira turca no Noroeste da Síria, conforme um acordo mediado pela Rússia para a rendição do enclave ao governo da Síria, informaram agências de notícia síria e russa e um grupo de monitoramento da guerra nesta terça-feira. Um comboio de 100 ônibus que transportava 6.749 pessoas, das quais 25% são milicianos rebeldes, saiu durante a noite do reduto insurgente de Ghouta.

Os rebeldes vêm abandonando a área gradualmente desde quinta-feira passada, aceitando a passagem livre concedida a eles e seus familiares até Idlib, depois de serem derrotados por uma ofensiva feroz do Exército do presidente sírio Bashar al-Assad, apoiado por Moscou. Só nos últimos três dias, cerca de 13.200 pessoas já foram embora. A rendição assinala o maior revés para a rebelião contra Assad desde que insurgentes foram expulsos do leste de Aleppo em 2016, e sublinha a posição militar inabalável de Assad no conflito de sete anos.

A maioria dos que partiam nesta terça-feira era de insurgentes e suas famílias, disse o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), grupo de monitoramento sediado no Reino Unido. Antes de partir, eles vinham se abrigando em um bolsão centrado ao redor das cidades de Arbin, Ain Tarma e Zamalka. A zona que sendo esvaziada no momento era controlada pela facção rebelde Failaq al-Rahman ("Legião al-Rahman").

A televisão estatal síria disse que o Exército libertou 28 pessoas que estavam cativas de militantes em Arbin. Segundo o Observatório, sua libertação era parte do acordo aceito pelos insurgentes. A emissora oficial disse que ônibus começaram a entrar na zona comandada pelo Failaq al-Rahman nesta terça-feira para levar mais pessoas a Idlib.

DOUMA RESISTE

Os militares sírios dividiram Ghouta Oriental em três zonas separadas durante sua ofensiva iniciada em 18 de fevereiro e mataram mais de 1.600 pessoas, de acordo com o Observatório. A última área de Ghouta ainda sob o comando dos rebeldes é a cidade de Douma, onde dezenas de milhares de civis se refugiam.

Douma está nas mãos do Jaish al-Islam ("Exército do Islã"), que está negociando com a Rússia, mas rejeitou publicamente a ideia de se transferir para o Noroeste, dizendo que este "deslocamento forçado" equivale a uma política de "mudança demográfica" do governo sírio. Todos os outros grupos insurgentes da área concordaram em entregar seus territórios mediante acordos com Moscou, aliada do governo, o que deixa Assad à beira de sua maior vitória sobre os rebeldes em mais de um ano.

"As negociações ainda estão em andamento, sem terem chegado a um acordo final até este momento", disse o porta-voz Hamza Birqdar em uma mensagem publicada em uma rede social.

Na segunda-feira uma autoridade da Rússia disse que o grupo sinalizou durante conversas que está disposto a depor as armas.

"(Isto) é uma mentira, carece de verdade", disse Birqdar. "Uma tentativa de insistir no deslocamento forçado será catastrófica", acrescentou.