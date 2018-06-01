Exame em sarcófago de falcão revela tragédia familiar ocorrida há 2 mil anos

O sarcófago onde a múmia do feto foi encontrada Crédito: Museu Maidstone

Um pequeno sarcófago egípcio, que os arqueólogos acreditavam conter a múmia de um falcão, revelou uma tragédia familiar acontecida há mais de 2 mil anos. Com exames de tomografia computadorizada, pesquisadores do Museu Maidstone, no Reino Unido, descobriram que dentro da urna funerária não estava um pássaro, mas um feto humano com má-formação.

 A parte superior do crânio não está formada. Os arcos das vértebras da coluna não se fecharam. Os ossículos (ossos do ouvido) estão na parte de trás da cabeça  detalhou Andrew Nelson, especialista em múmias da Universidade de Western Ontario, no Canadá.  Neste indivíduo, a caixa craniana nunca se formou e provavelmente não havia um cérebro.

Exame detalhado de tomografia computadorizada mostra feto com anencefalia Crédito: Museu Maidstone

A descoberta faz parte de um projeto iniciado pelo Maidstone em 2016, de escanear sarcófagos de múmias de mulheres e de animais. Primeiramente, os pesquisadores descobriram que a múmia não era de falcão, mas de um feto humano. Por isso, decidiram realizar um exame mais detalhado, que revelou a má-formação. O feto era de um menino, entre 23 e 28 semanas de gestação, com uma rara condição conhecida como anencefalia, quando o cérebro e o crânio não se desenvolvem corretamente.

Segundo Nelson, o feto tem o restante do esqueleto bem formado, incluindo os dedos dos pés e das mãos, mas na parte superior da cabeça ele não possui ossos que fecham a caixa craniana, onde o cérebro deveria estar.

Além desta múmia do Museu Maidstone, existe apenas mais um feto com anencefalia mumificado descrito pela ciência, descoberto em 1826. Segundo o pesquisador, estudos posteriores podem fornecer informações importantes sobre a dieta da mãe, já que o problema pode ser resultado da falta de ácido fólico durante a gestação, e levantar novas questões sobre os motivos da mumificação deste feto.

 Deve ter sido um momento trágico para a família que perdeu a criança e deu à luz a um feto com aparência muito estranha  comentou Nelson.  Então, este era um indivíduo muito especial.