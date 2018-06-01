Exame em sarcófago de falcão revela tragédia familiar ocorrida há 2 mil anos

Um pequeno sarcófago egípcio, que os arqueólogos acreditavam conter a múmia de um falcão, revelou uma tragédia familiar acontecida há mais de 2 mil anos. Com exames de tomografia computadorizada, pesquisadores do Museu Maidstone, no Reino Unido, descobriram que dentro da urna funerária não estava um pássaro, mas um feto humano com má-formação.
A parte superior do crânio não está formada. Os arcos das vértebras da coluna não se fecharam. Os ossículos (ossos do ouvido) estão na parte de trás da cabeça detalhou Andrew Nelson, especialista em múmias da Universidade de Western Ontario, no Canadá. Neste indivíduo, a caixa craniana nunca se formou e provavelmente não havia um cérebro.
A descoberta faz parte de um projeto iniciado pelo Maidstone em 2016, de escanear sarcófagos de múmias de mulheres e de animais. Primeiramente, os pesquisadores descobriram que a múmia não era de falcão, mas de um feto humano. Por isso, decidiram realizar um exame mais detalhado, que revelou a má-formação. O feto era de um menino, entre 23 e 28 semanas de gestação, com uma rara condição conhecida como anencefalia, quando o cérebro e o crânio não se desenvolvem corretamente.
Segundo Nelson, o feto tem o restante do esqueleto bem formado, incluindo os dedos dos pés e das mãos, mas na parte superior da cabeça ele não possui ossos que fecham a caixa craniana, onde o cérebro deveria estar.
Além desta múmia do Museu Maidstone, existe apenas mais um feto com anencefalia mumificado descrito pela ciência, descoberto em 1826. Segundo o pesquisador, estudos posteriores podem fornecer informações importantes sobre a dieta da mãe, já que o problema pode ser resultado da falta de ácido fólico durante a gestação, e levantar novas questões sobre os motivos da mumificação deste feto.
Deve ter sido um momento trágico para a família que perdeu a criança e deu à luz a um feto com aparência muito estranha comentou Nelson. Então, este era um indivíduo muito especial.