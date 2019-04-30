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EUA

Ex-soldado americano é preso e acusado de planejar ataque em Los Angeles

O ex-militar foi preso por um policial disfarçado quando recebia o que pensava ser uma bomba que utilizaria contra uma manifestação em Long Beach

Publicado em 30 de Abril de 2019 às 09:20

Publicado em 

30 abr 2019 às 09:20
Los Angeles, EUA Crédito: Pixabay
Um ex-militar americano foi detido por suspeita de planejar um atentado terrorista de grande proporção em Los Angeles, em represália aos ataques contra mesquitas na Nova Zelândia - informou na segunda-feira, 28, o Departamento de Justiça dos EUA.
Mark Steven Domingo, de 26 anos, um ex-soldado do Exército que combateu no Afeganistão e é muçulmano, foi detido na sexta-feira e enfrenta acusações federais.
O ex-militar foi preso por um policial disfarçado quando recebia o que pensava ser uma bomba que utilizaria contra uma manifestação em Long Beach no fim de semana. (com agências internacionais)
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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