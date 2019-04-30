Ex-soldado americano é preso e acusado de planejar ataque em Los Angeles

Los Angeles, EUA Crédito: Pixabay

Um ex-militar americano foi detido por suspeita de planejar um atentado terrorista de grande proporção em Los Angeles, em represália aos ataques contra mesquitas na Nova Zelândia - informou na segunda-feira, 28, o Departamento de Justiça dos EUA.

Mark Steven Domingo, de 26 anos, um ex-soldado do Exército que combateu no Afeganistão e é muçulmano, foi detido na sexta-feira e enfrenta acusações federais.

O ex-militar foi preso por um policial disfarçado quando recebia o que pensava ser uma bomba que utilizaria contra uma manifestação em Long Beach no fim de semana. (com agências internacionais)