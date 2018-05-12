Ex-primeiro-ministro da Malásia é proibido de deixar o país

O primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak (c), durante coletiva de imprensa em Sepang, na Malásia Crédito: Agência Estado

O ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, foi proibido de deixar o país neste sábado (12). Razak e sua mulher, Rosmah Mansor, teriam tentado pegar um voo para a Indonésia, mas foram impedidos pela imigração. Segundo um comunicado do departamento, ambos foram incluídos na "lista negra" dos proibidos de sair da Malásia.

Najib Razak é acusado de envolvimento em um grande escândalo financeiro que assola o país desde 2015. De acordo com o jornal britânico "The Guardian", um cronograma de voo mostrou que Najib e Rosmah pegariam um jato para Jacarta na manhã deste sábado, mas o avião nunca decolou. Mais tarde, o departamento de imigração soltou o comunicado informando sobre a restrição ao premier.

"Fui informado de que o departamento de imigração da Malásia não permitirá que minha família e eu façamos uma viagem ao exterior. Respeitarei a ordem e continuarei no país", afirmou Razak em sua conta no Twitter.

Na semana passada, Najib perdeu a eleição para o opositor Mahathir Mohamad, de 92 anos. Depois da derrota, havia o temor de que o ex-líder tentasse fugir do país.