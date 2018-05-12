Ex-primeiro-ministro da Malásia é proibido de deixar o país

O ex-primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, foi proibido de deixar o país neste sábado (12). Razak e sua mulher, Rosmah Mansor, teriam tentado pegar um voo para a Indonésia, mas foram impedidos pela imigração. Segundo um comunicado do departamento, ambos foram incluídos na "lista negra" dos proibidos de sair da Malásia.
Najib Razak é acusado de envolvimento em um grande escândalo financeiro que assola o país desde 2015. De acordo com o jornal britânico "The Guardian", um cronograma de voo mostrou que Najib e Rosmah pegariam um jato para Jacarta na manhã deste sábado, mas o avião nunca decolou. Mais tarde, o departamento de imigração soltou o comunicado informando sobre a restrição ao premier.
"Fui informado de que o departamento de imigração da Malásia não permitirá que minha família e eu façamos uma viagem ao exterior. Respeitarei a ordem e continuarei no país", afirmou Razak em sua conta no Twitter.
Na semana passada, Najib perdeu a eleição para o opositor Mahathir Mohamad, de 92 anos. Depois da derrota, havia o temor de que o ex-líder tentasse fugir do país.
Najib foi acusado de envolvimento num importante desfalque nas contas do fundo soberano 1Malaysia Development Berhad (1MDB), criado por ele, pouco depois do início de seu segundo mandato em 2013. O caso sobre o fundo de US$ 11,9 bilhões explodiu em 2015 e é investigado em vários países, como Cingapura, Suíça e EUA e contribuiu muito para a derrota de Najib.