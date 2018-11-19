Ex-presidente peruano Alan Garcia pede asilo ao Uruguai

Alan Garcia pediu asilo ao Uruguai Crédito: Congreso de la Republica

O ex-presidente peruano Alan Garcia pediu asilo na embaixada do Uruguai horas depois de um juiz reter seu passaporte, como parte de uma investigação sobre corrupção, informou o Ministério do Exterior do Peru neste domingo.

A chancelaria disse ter sido informado pelo embaixador do Uruguai na manhã neste domingo que Garcia entrou em sua residência na noite de sábado em busca de proteção. O Uruguai vai avaliar o pedido de Garcia.

Na noite de sábado, um juiz em Lima atendeu ao pedido de promotores peruanos para que Garcia fosse proibido de deixar o Peru por 18 meses, enquanto avançam as investigações a respeito de suposto recebimento de suborno durante seu governo, entre 2006 e 2011, pago pela construtora Odebrecht, relacionado à construção do metrô de Lima.

"Para mim, não é um castigo ser confinado por 18 meses em minha terra natal", disse Garcia no Twitter, negando que tivesse recebido dinheiro da Odebrecht.

O Peru é um dos países mais afetados pelos escândalos de corrupção da Odebrecht. Além de Garcia, também estão sendo investigados o ex-presidente Pedro Pablo Kucyznski, que foi forçado a renunciar neste ano por esconder seu trabalho anterior como consultor para Odebrecht e Garcia; Ollanta Humala (2011-2016) e Alejandro Toledo (2001-2006).

O atual presidente Martin Vizcarra, que fez do combate à corrupção o foco de sua