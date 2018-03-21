Ex-modelo da Playboy vai à Justiça sobre caso extraconjugal com Trump

Em 1998, modelo Karen McDougal foi eleita Playmate do Ano Crédito: Reprodução

Uma ex-modelo da Playboy que afirma ter tido um caso com o presidente Donald Trump entrou com um processo na Califórnia, nesta terça-feira (20), para libertá-la de um acordo legal que exige seu silêncio sobre uma relação extraconjugal com o mandatário americano. Karen McDougal entrou com uma ação no Tribunal Superior de Los Angeles contra a American Media Inc, editora do National Enquirer, que pagou US$ 150 mil em 2016 para que ela não comentasse sobre o assunto, de acordo com uma cópia da ação fornecida por seu advogado, Peter Stris.

A ação acontece um mês após a revista "New Yorker" publicar reportagem sobre o suposto caso e apontar uma ação da American Media Inc (AMI) para pagar a McDougal direitos exclusivos sobre sua história, jamais publicada. O objetivo de Pecker seria enterrar de vez a história, evitando que fosse publicada por outro jornal ou revista, o que poderia prejudicar os resultados do republicano nas urnas. O artigo da New Yorker observou que o chefe da American Media, David Pecker, descreveu Trump como um "amigo pessoal".

Em um comunicado, Mcdougal, que foi Playmate do ano de 1998 na revista Playboy, afirmou ter sido enganada pela AMI:

"A AMI mentiu para mim, fez promessas, por várias vezes me intimidou e manipulou. Eu só quero a oportunidade de esclarecer as coisas e seguir em frente com minha vida, livre desta empresa, de seus executivos e de seus advogados", disse ela em um comunicado.

Segundo a ex-modelo, após a reportagem da "New Yorker" ter sido publicada no mês passado, ameaças foram feitas pela AMI: "Quaisquer revelações futuras violarão o contrato da Karen e provocarão danos financeiros consideráveis", diziam as mensagens, segundo a defesa de McDougal.

Em resposta para o New York Times, o advogado da ex-modelo acusou a AMI de praticar um "esforço para silenciar Karen McDougal":

"A ação movida hoje deseja restaurar o direito dela ter sua própria voz. Queremos anular o tal contrato com a Marican Media Inc imposto à Karen para que ela possa continuar com sua vida pessoal", diz Stris em um comunicado.

De acordo com o relato escrito pela modelo, Trump se interessou por ela numa gravação do seu reality show, "O Aprendiz", na mansão da Playboy de Los Angeles em 2006. Pediu o seu telefone, e os dois começaram a conversar regularmente. Pouco tempo depois, saíram para o seu primeiro encontro num restaurante do Beverly Hills Hotel.

Com o tempo, Karen diz que começou a encontrá-lo sempre que o magnata viajava a Los Angeles. E, mais tarde, teria passado a viajar com ele para eventos públicos pelo país. Além disso, teria sido apresentada a familiares de Trump e a se hospedar nos seus imóveis. No entanto, ao longo da relação, houe momentos, segundo a modelo, em que Trump a ofendeu com comentários inapropriados.

Segundo a modelo, foi ela quem terminou o caso com Trump em abril de 2007, porque se sentia culpada, além de estar incomodada com atitudes do magnata que julgou desrespeitosas.

A atriz de filmes adultos Stormy Daniels, cujo nome real é Stephanie Clifford, processou o presidente em 6 de março, afirmando que Trump nunca assinou um acordo para mantê-la em silêncio sobre uma relação extraconjugal "íntima" entre eles. Daniels recebeu US$ 130.000 sob esse acordo.

No início desta semana, o escritório de advocacia representando Trump e a corporação que pagou Daniels disseram em um processo judicial que estavam buscando pelo menos US$ 20 milhões em indenização por violações do acordo de confidencialidade.