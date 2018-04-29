Ex-ditador militar da Bolívia, Luis García Meza morre aos 88 anos Crédito: Reprodução

Último ditador da Bolívia, o ex-general do Exército Luis García Meza, de 88 anos, morreu neste domingo após sofrer um ataque cardíaco, em La Paz. Segundo o hospital de segurança militar Cossmil, para onde foi levado, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. O óbito, "possivelmente por parada respiratória" decorrente do enfarte, ocorreu às 3h da madrugada.

García Meza governou o país entre 1980 e 1981, mas acabou condenado a 30 anos de prisão por uma dezena de assassinatos ocorridos nos 13 meses em que esteve à frente do Executivo e por prejuízos econômicos ao país. O ex-general procurou refúgio no Brasil, mas acabou extraditado para a Bolívia, em março de 1995. Desd então, passou mais tempo hospitalizado do que na cadeia.

Em janeiro do ano passado, um tribunal da Itália condenou García Meza e outros seis ex-militares de Chile, Peru e Uruguai pela morte de 23 cidadãos italianos, durante a chamada Operação Condor, quando as ditaduras militares sul-americanas agiram em conjunto para eliminar opositores. A Justiça italiana o condenou a prisão perpétua, cuja pena deveria iniciar após o fim do cumprimento de sua sentença na Bolívia, em 2025.

O ex-general liderou um golpe de Estado sangrento em julho de 1980, que culminou com a deposição da presidente Lidia Gueiler (1979-1980), justamente quando a Bolívia tentava retornar à democracia, após 16 anos de ditadura.