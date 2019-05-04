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Venezuela

Evo Morales reforça apoio por solução pacífica para a Venezuela

"Como irmãos latino-americanos, devemos encontrar a solução para nossos assuntos sempre a partir do diálogo com respeito à vida"

Publicado em 

04 mai 2019 às 12:47

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 12:47

O presidente da Bolívia, Evo Morales, afirmou pelo Twitter que apoia a postura do Grupo de Lima de buscar uma solução pacífica para a crise na Venezuela.
Evo Morales Crédito: Divulgação
"Saudamos que os países do chamado Grupo de Lima rejeitem a intervenção militar na Venezuela. Como irmãos latino-americanos, devemos encontrar a solução para nossos assuntos sempre a partir do diálogo com respeito à vida. A América Latina é uma zona de paz com dignidade e soberania", escreveu ele, neste sábado, em sua rede social.
Após reunião nesta sexta-feira (03), o Grupo divulgou nota pedindo reunião com a União Europeia, o Uruguai, o México, e a Bolívia. O Grupo também defendeu a inclusão de Cuba nas negociações.
Apesar de o governo dos Estados Unidos afirmar que não descarta ações militares, os países latino-americanos ainda não se mostraram dispostos a apoiar uma intervenção na Venezuela.

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