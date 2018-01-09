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  • Evento raro leva neve para algumas dunas do deserto do Saara
Neve no deserto

Evento raro leva neve para algumas dunas do deserto do Saara

Crianças aproveitaram para brincar de trenó e fazer bonecos de neve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 11:48

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 11:48

Algumas áreas do Saara registraram 40 cm de neve Crédito: (Foto: Hamouda Ben Jerad/via REUTERS)
Algumas dunas do deserto do Saara foram vistas com neve na segunda-feira 8, segundo informações da revista Forbes. O raro evento aconteceu apenas três vezes nos últimos 37 anos, perto da cidade de Ain Sefra, na Argélia.
Algumas áreas do Saara registraram 40 cm de neve, ao mesmo tempo em que os habitantes da costa leste dos EUA lidam com um período de frio extremo.
De acordo com a Forbes, Ain Sefra, conhecido como o portal do deserto, tem uma média de temperatura de 37ºC durante o mês de julho, fazendo os habitantes se acostumarem muito mais com calor extremo do que com neve.
A paisagem congelada não durou muito, conforme as temperaturas subiam ao longo do dia. Mas foi o tempo suficiente para crianças brincarem de trenó nas dunas e fazendo bonecos de neve.

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