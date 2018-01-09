Evento raro leva neve para algumas dunas do deserto do Saara

Algumas áreas do Saara registraram 40 cm de neve Crédito: (Foto: Hamouda Ben Jerad/via REUTERS)

Algumas dunas do deserto do Saara foram vistas com neve na segunda-feira 8, segundo informações da revista Forbes. O raro evento aconteceu apenas três vezes nos últimos 37 anos, perto da cidade de Ain Sefra, na Argélia.

Algumas áreas do Saara registraram 40 cm de neve, ao mesmo tempo em que os habitantes da costa leste dos EUA lidam com um período de frio extremo.

De acordo com a Forbes, Ain Sefra, conhecido como o portal do deserto, tem uma média de temperatura de 37ºC durante o mês de julho, fazendo os habitantes se acostumarem muito mais com calor extremo do que com neve.