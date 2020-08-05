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Importações

Europa estende barreiras para produtos chineses de aço modificado

O órgão executivo da União Europeia informou que o objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:33

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:33

Comércio exterior: a pauta de exportações capixaba ainda é composta majoritariamente por produtos de baixo valor agregado
O objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (5)  a ampliação da lista de produtos chineses de aço resistente à corrosão sobre os quais vigoram barreiras antidumping. Em comunicado, o órgão executivo da União Europeia informou que o objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens.
Segundo a nota, o volume de importações de itens chineses de aço resistentes à corrosão caiu a quase zero, depois que a UE adotou as medidas. Por outro lado, as entradas de outros produtos resistentes subiram para cerca de 1 milhão de toneladas por ano. "Uma investigação específica confirmou agora que as medidas antidumping eram a única razão para essa mudança", destaca.
Por isso, a Comissão decidiu estender as barreiras também para mercadorias de aço que tenham sido modificadas por meio da inserção de magnésio, silício, carbono, alumínio, nióbio, titânio ou vanádio.

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