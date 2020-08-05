Europa estende barreiras para produtos chineses de aço modificado

O objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A Comissão Europeia anunciou nesta quarta-feira (5) a ampliação da lista de produtos chineses de aço resistente à corrosão sobre os quais vigoram barreiras antidumping. Em comunicado, o órgão executivo da União Europeia informou que o objetivo da decisão é evitar que produtores deixem de pagar as tarifas apenas alterando levemente a composição dos bens.

Segundo a nota, o volume de importações de itens chineses de aço resistentes à corrosão caiu a quase zero, depois que a UE adotou as medidas. Por outro lado, as entradas de outros produtos resistentes subiram para cerca de 1 milhão de toneladas por ano. "Uma investigação específica confirmou agora que as medidas antidumping eram a única razão para essa mudança", destaca.