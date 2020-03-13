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Aulas

EUA têm salas vazias e falta de álcool em cidades em que vírus não chegou

'Aproveitem o feriado, evitem viagens e, principalmente, lavem as mãos'. Como um mantra, a orientação é repetida por professores aos alunos da Universidade do Texas em Austin

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:23
EUA têm salas vazias e falta de álcool em cidades em que vírus não chegou Crédito: Pixabay
"Aproveitem o feriado, evitem viagens e, principalmente, lavem as mãos". Como um mantra, a orientação é repetida por professores aos alunos da Universidade do Texas em Austin.
Austin registrou, até o momento, dois casos confirmados de pessoas infectadas com coronavírus.
Assim como outras instituições de ensino dos Estados Unidos, a universidade que fica na capital do Texas anunciou medidas em razão do coronavírus. O "spring break", tradicional feriado de uma semana (entre 16 e 23 de março) foi extendido para duas. Depois disso, as disciplinas serão on-line.
Já desde quarta (10), aulas foram canceladas ou realizadas por videoconferência.
Num supermercado na região central de Austin, por exemplo, havia um recado escrito num cartaz vermelho abaixo de prateleira na última quarta-feira (11):" higienizador de mão limitados a dois por cliente, por favor".
O pedido já não fazia sentido. A prateleira estava vazia.
À reportagem um funcionário do mercado avisou que não havia mais álcool gel para vender e que a previsão era de que somente no final de semana o produto estaria a disposição dos clientes.
Em farmácias, o cenário é parecido. As maiores redes anunciaram medidas emergenciais para reposição de utensílios recomendados para evitar a transmissão do vírus como álcool gel, luvas e máscaras.
Na última semana, a rede CVS, uma das maiores dos EUA, divulgou que serviços de entrega a domicílio serão gratuitos para os clientes.
"Isso -a entrega sem custos- ajudará que pacientes de todas as idades tenham todas as opções disponíveis para garantir seus medicamentos", afirmou Troyen Brennan, vice-presidente executivo e diretor médico da CVS Health, em comunicado.
A medida foi tomada pelo receio de que clientes mais vulneráveis aos vírus - idosos e portadores de doenças - deixassem de comparecer às farmácias do grupo por temor de serem contaminados.
O medo de que o vírus chegue em áreas ainda sem registro de casos levou ao cancelamento de eventos tradicionais, caso do SXSW (South by Southwest), festival de música, cinema e tecnologia. A expectativa era de que mais de 200 mil pessoas fossem a Austin para o evento.
Até esta quinta foram confirmados 1.504 casos de contaminados com o coronavirus nos EUA - 36 no Texas. Os mais próximos a Austin foram detectados em San Antonio, a 128 quilômetros de distância da capital.

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