EUA também votam por maconha, regras eleitorais e até salário mínimo

Las Vegas, Nevada

Não foi apenas democratas contra republicanos, azuis contra vermelhos ou Trump contra imigrantes. A eleição de meio de mandato dos Estados Unidos, realizada definitivamente em 6 de novembro, marcou também a decisão de eleitores de 37 Estados sobre temas importantes da vida do país.

Nesses Estados, os eleitores foram chamados a decidir sobre 155 questões locais. Os temas variavam de regras para registro de eleitores, a taxas sobre absorventes íntimos, uso recreativo da maconha e abertura do mercado de energia elétrica.

No Estado de Nevada, os eleitores disseram não à iniciativa de evitar monopólio no serviço de oferecimento de energia elétrica. Entre as seis perguntas feitas aos eleitores nas urnas, essa foi a que gerou o debate mais acalorado. Empresas fizeram campanha contra e a favor. O serviço, hoje, é controlado pela pública NV Energy.

Até os bombeiros de Nevada recomendaram o voto "não", por temer queda na qualidade das futuras instalações e aumento dos preços. Como se tratava de uma "emenda constitucional", o tema deveria ser aprovado em duas eleições para valer. Foi na primeira, há quatro anos, mas foi barrada desta vez, por 67,04% a 32,96%.

Eleitores votam em Silver Spring, nos EUA. Em vários Estados eles tiveram de escolher mais que os candidatos Crédito: JOSE LUIS MAGANA/AP

No mesmo Estado, os eleitores também aprovaram uma isenção sobre taxas locais e estaduais na venda de produtos de higiene feminina, como absorventes íntimos ou internos.

Ainda em Nevada, a quinta das seis questões foi uma para tornar automático ou não o registro de um eleitor para votar sempre que ele usar determinados serviços do "Detran" de Nevada. Os apoiadores da medida entendem que ela incentiva o voto, que não é obrigatório nos Estados Unidos.

MACONHA E SALÁRIO

Estados como Utah e Missouri votaram para legalizar o uso medicinal da maconha. Já em Michigan, a droga foi totalmente legalizada. Em North Dakota, os eleitores rejeitaram a proposta de legalizar a maconha.

No Missouri, os eleitores também aprovaram o aumento gradual do salário mínimo. O valor vai crescer gradativamente até chegar a 12 dólares por hora em 2023. Hoje, a remuneração mínima é de 7,85 dólares. No Arkansas, uma iniciativa semelhante também foi aprovada, que fará o mínimo chegar a 11 dólares por hora em 2021.