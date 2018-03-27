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Tarifas

EUA renovam sistema de preferências tarifárias com o Brasil

Alimentos vegetais, pescados e autopeças serão beneficiados por decisão

Publicado em 26 de Março de 2018 às 21:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 21:39
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Reprodução
Mesmo em um cenário cada vez mais protecionista nos Estados Unidos, o presidente americano, Donald Trump, decidiu manter e prorrogar, para até dezembro de 2020, o Sistema Geral de Preferências (SGP) - mecanismo unilateral pelo qual os EUA reduzem a zero as tarifas de importação de produtos vendidos por nações em desenvolvimento, inclusive o Brasil. Coube aos exportadores brasileiros uma lista composta de 3.278 itens, com destaque para alimentos vegetais, pescados, autopeças e insumos em geral.
O SGP havia perdido a validade no fim do ano passado. A renovação da lista foi decidida por Trump na última sexta-feira. Foi no mesmo dia em que o Escritório de Comércio americano confirmou, oficialmente, a suspensão das sobretaxas de 25% para o aço e 10% para o alumínio, enquanto as negociações com um pequeno grupo de países produtores, entre os quais Brasil, Argentina, Austrália e os da União Europeia, estiverem em andamento.
"No caso do Brasil, não é uma lista enorme e nem deve mudar a balança comercial entre os dois países. Grande parte dos produtos são de multinacionais americanas que exportam para os EUA", disse o consultor Welber Barral.
A estimativa de Barral é que os produtos incluídos no SGP correspondam a algo entre 2% e 3% do total exportado para os EUA por ano. Nesse caso, segundo o Sistema Integrado de Comércio Exterior (Sicomex), o total de itens potencialmente atingidos seria de até cerca de US$ 800 milhões.
"Não basta ter apenas a tarifa zero. Um alimento in natura, por exemplo, precisa estar em conformidade com as normas sanitárias do país", ressaltou o consultor, ex-secretário de Comércio Exterior do Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC).

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