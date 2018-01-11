EUA recomendam 'aumentar o cuidado' em viagens ao Brasil

Crédito: Reprodução | Departamento de Estado Americano

O Departamento de Estado dos EUA divulgou, nesta quarta-feira (10), novo sistema de alerta para americanos viajando pelo mundo. Com quatro níveis de atenção diferentes, o Brasil foi classificado no nível 2, de acordo com o qual o viajante deve "aumentar o cuidado", uma vez que o país tem "áreas com maior risco de segurança".

Na mesma categoria estão Colômbia, Congo, Etiópia, Egito e Arábia Saudita, entre outros. Países da Europa como Espanha, França, Inglaterra e Alemanha também estão no nível 2, devido aos riscos de atentado terrorista, mas, nestes casos, o Departamento de Estado não faz referência a "áreas com maior risco de segurança". Além disso, a lista de recomendações sobre o Brasil é bem mais extensa do que aquelas sobre países da Europa.

"Crimes violentos, como assassinatos, assaltos a mão armada e roubo de carros são comuns em áreas urbanas, dia e noite. Atividade de gangues e crime organizado são generalizados", diz a página do Departamento de Estado americano sobre o Brasil.

Uma

das recomendações dadas a cidadãos americanos é não viajar para nenhuma área a 150 quilômetros de distância das fronteiras do Brasil com a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Paraguai. A justificativa é a incidiência de crimes nesses locais.

Pelo mesmo motivo, as instruções também orientam turistas a não irem a favelas; cidades satélites de Brasília, como Ceilândia, Santa Maria, São Sebastião e Paranoá durante a noite; e a praia de Pina, no Recife, entre a Rua Dona Benvinda de Farias e a região de Brasília Teimosa, também durante a noite. Os três lugares têm instruções mais detalhadas sobre os locais listados, que incluem informações sobre as proibições estabelecidas para funcionários do governo americano no Brasil.

"Não viaje para as áreas de favela, onde a polícia local e militar não opera, mesmo numa visita guiada. Nem as empresas de turismo, nem a polícia podem garantir sua segurança ao entrar em favelas, como ocasionalmente, confrontos entre facções e com a polícia podem ultrapassar os confins das favelas. Exceto em circunstâncias limitadas e com aprovação prévia, funcionários do governo americano não podem visitar todas as favelas de São Paulo, todas as favelas de Porto Alegre, todas as favelas não pacificadas de Recife, a favela do Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte e todas as favelas do Rio de Janeiro", diz o texto, numa tradução livre.

Na nova classificação, a Rússia, onde será a Copa do Mundo 2018, recebeu a recomendação de reconsiderar a viagem por "conter áreas com risco de segurança elevado". Na mesma categoria estão Venezuela e Paquistão. Segundo o mapa do site do Departamento de Estado, Cuba foi classificada com a orientação "reconsiderar viagem".