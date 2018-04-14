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Ofensiva

EUA indicam que voltarão a atacar Síria se armas químicas forem usadas

Disparos foram retaliação ao ataque com gases tóxicos ocorrido nas imediações de Damasco há uma semana

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 18:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 18:19
O presidente dos Estados Unidos Donald Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
O presidente Donald Trump celebrou neste sábado, 14, o resultado do bombardeio na Síria no Twitter com a exclamação Missão Cumprida!. A ofensiva foi limitada e planejada para evitar eventuais colisões com forças russas que operam no país. Segundo o Pentágono, o ataque não representa uma mudança da estratégia dos EUA na guerra iniciada há sete anos, nem é uma tentativa de derrubar o ditador Bashar Assad.
Coordenados com França e Reino Unido, os disparos entre a noite de sexta-feira, 13, e a madrugada de sábado, 14, foram uma retaliação ao ataque químico contra civis registrado há uma semana ocorrido nas imediações de Damasco, segundo estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 70 pessoas morreram. O objetivo do bombardeio foi destruir três instalações ligadas à produção desse tipo de armamento e dissuadir Assad de usá-lo no futuro, disse a porta-voz do Departamento Defesa, Dana White. Novos bombardeios só serão realizados se isso ocorrer, afirmou. Nossa missão continua a ser derrotar o Estado Islâmico, declarou Dana.
Tuítes postados por Trump no dia seguinte ao ataque químico sugeriam que a retaliação seria mais ampla que a executada na noite de sexta-feira. O presidente acusou a Rússia e o Irã de responsabilidade, em razão de seu apoio a Assad, e disse que um alto preço seria pago. Todo mundo vai pagar um preço, disse em entrevista posterior.
Os bombardeios foram precisos e calculados para evitar a morte de civis e danos colaterais, disse o general Kenneth McKenzie, do Comando-Maior das Forças Amadas. O militar disse que antes, durante e depois da ofensiva os EUA usaram os canais de comunicação que mantêm com a Rússia para evitar conflitos indesejados na Síria, onde tropas dos dois países operam.
McKenzie afirmou que foram lançados 105 mísseis por aviões e navios de guerra localizados no Mar Vermelho, no Norte do Golfo Árabe e no Leste do Mediterrâneo. De acordo com o general, nenhum deles foi interceptado pelos 40 mísseis disparados por baterias antiaéreas sírias e todos atingiram seus alvos. O governo de Vladimir Putin divulgou que 76 mísseis haviam sido derrubados pela Síria. A campanha de desinformação da Rússia já começou. Desde o ataque, nós detectamos o aumento de 2.000% nas atividades de trolls russos (nas mídias sociais), declarou White.

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