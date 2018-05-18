EUA estudam adotar uso de nitrogênio em execuções

Oklahoma, Alabama e Mississippi utilizam o gás nitrogênio para aplicar a pena de morte Crédito: Reprodução/Pixabay

Diante de vários problemas com a injeção letal - tentativas pavorosamente fracassadas, batalhas judiciais e uma crescente dificuldade em obter as drogas -, os Estados Unidos estão procurando maneiras alternativas de cumprir a pena de morte. No topo da lista está um método que nunca foi usado: o gás nitrogênio. Oklahoma, Alabama e Mississippi autorizaram o uso do nitrogênio nas execuções e estão desenvolvendo protocolos para aplicá-lo.

Quando e se país começar a realizar execuções com nitrogênio, isso vai equivaler ao mesmo tipo de experimento que vimos nas diferentes variações da injeção letal, disse Jen Moreno, advogado da Clínica Berkeley de Pena de Morte, na Califórnia.

Com 2.750 presos no corredor da morte nos Estados Unidos, a pressão por mudança cresce porque a injeção letal, introduzida há 40 anos, por ser mais eficiente e humanizada que a cadeira elétrica ou a câmara de gás, algumas vezes resultou em espetáculos que rivalizaram com aquilo que ela pretendia evitar.

As equipes de execução precisam encontrar uma veia para injetar a substância, um processo que pode ser excruciante. Em fevereiro, uma equipe do Alabama desistiu depois de tentar encontrar, por mais de duas horas, a veia de um preso que tinha os vasos sanguíneos comprometidos. Seu advogado acusou a equipe de romper uma artéria e perfurar a bexiga do prisioneiro. O Estado acabou declarando que não faria mais tentativas de executá-lo.

A injeção letal também implica o uso de drogas que podem resultar em sofrimento. Uma é um agente paralisante e a outra faz o coração parar de bater. A droga paralisante foi incluída para deixar o processo menos perturbador. Tanto uma quanto a outra devem ser administradas depois de um sedativo que deixa a pessoa inconsciente, mas, se o sedativo não funcionar, as drogas podem causar dor.

Originalmente, a sedação era feita com barbitúricos, mas os fabricantes começaram a se recusar a vendê-los para as execuções. Então, os Estados tentaram outras drogas. E alguns acabaram deixando os prisioneiros sofrendo em uma prolongada agonia. Nebraska e Nevada querem introduzir o uso do opioide fentanil como sedativo em breve. Os advogados de defesa argumentam que uma lei federal limita sua distribuição a propósitos de salvamento e que, portanto, seria ilegal distribuí-lo para as execuções.

O pouco que se sabe sobre a morte humana pelo nitrogênio vem de acidentes e de seu uso em suicídios. Nos acidentes, as pessoas que foram expostas a altas concentrações de nitrogênio em espaços fechados morreram rapidamente. O nitrogênio não é venenoso, mas quem o inala em um ambiente com pouco ar desmaia e morre logo depois - por falta de oxigênio.

A morte por nitrogênio é considerada indolor. Ela previne a condição que causa a sensação de sufocamento: o acúmulo de dióxido de carbono que acontece quando não se consegue exalar. A falta de oxigênio não dispara o mesmo reflexo. Alguém respirando nitrogênio puro ainda consegue exalar dióxido de carbono e, portanto, não deve ter a sensação de sufocar. Antes de desmaiar, a pessoa pode se sentir tonta, atordoada ou até um pouco eufórica, e a visão pode se escurecer.

O nitrogênio não é utilizado em Estados onde a morte medicamente assistida é legal; pacientes em fase terminal geralmente tomam uma dose enorme de barbitúricos. E os veterinários não recomendam o nitrogênio para a eutanásia de mamíferos.

Mas um anestesista - que pediu para ficar anônimo, porque as sociedades médicas proíbem a participação em execuções e a veiculação de informações que as encorajem - disse que a inalação de nitrogênio é menos cruel que a injeção letal. Podem ocorrer convulsões, segundo ele. No entanto, se tudo correr bem, outros Estados devem adotar o nitrogênio, previu ele.

Em maio de 2016, uma empresa do Arizona enviou um material publicitário sobre a Câmara de Euthypoxia para as autoridades de execução do Nebraska, dizendo que ela produz calma e sedação, seguidas de embriaguez e euforia; não requer habilidades médicas; e garante o desaparecimento de qualquer sinal de vida mamífera em 4 minutos.

Os poucos países que executam prisioneiros normalmente o fazem por enforcamento, decapitação ou fuzilamento - métodos que a maioria dos americanos considera repugnantes. Robert Dunham, diretor-executivo do Centro de Informações sobre a Pena de Morte, disse que tal reação ilustra o conflito entre dois traços contraditórios que definem a identidade nacional.