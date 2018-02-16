Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA e Turquia 'trabalharão juntos' na Síria, diz secretário americano
Para superar crise

EUA e Turquia 'trabalharão juntos' na Síria, diz secretário americano

Em visita à Ancara, Rex Tillerson afirma que situação será 'resolvida com prioridade'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2018 às 14:10

Publicado em 16 de Fevereiro de 2018 às 14:10

Bandeira dos Estados Unidos Crédito: Divulgação
Estados Unidos e Turquia não seguirão "atuando cada um por sua conta" na Síria e desejam "trabalhar juntos" para superar a crise atual, declarou nesta sexta-feira em Ancara o secretário de estado americano, Rex Tillerson.
 Não vamos seguir cada um por sua conta, com EUA fazendo uma coisa e Turquia fazendo outra. Trabalharemos juntos e temos bons mecanismos para alcançar esse objetivo. Ainda há muito trabalho a fazer  disse Tillerson ao se reunir com o ministro das relações exteriores turco, Mevlut Cavusoglu.
Os dois países afirmaram que vão estabeleceram um "mecanismo" comum para resolver "com prioridade" a situação na cidade síria de Manbij, local em que há militares americanos e onde a Turquia ameçou extender sua ofensiva contra uma milícia curda aliada de Washington. O anúncio vem após a Turquia pedir, na quinta-feira, que os Estados Unidos expulsem a milícia curda que integra as Unidades de Proteção Popular (YPG) das Forças Democráticas Sírias (FDS), sua principal aliada da coalizão de combate ao Estado Islâmico (EI).
O governo turco vê as YPG como uma extensão do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que há décadas é inimigo das forças militares turcas e, assim, considerado uma formação terrorista por Ancara. Enquanto também tenta exterminar os jihadistas do Estado Islâmico, a Turquia quer evitar que os curdos sírios estabeleçam uma região autônoma no Norte da Síria, ao longo da fronteira, o que poderia fortalecer o PKK. No mês passado, o país lançou uma ofensiva militar contra a região de Afrin, no noroeste da Síria, dominada por curdos, elevando as tensões com os EUA.
Já o governo americano tem nos combatentes curdos sírios os seus aliados mais eficazes para combater os jihadistas em solo, e anunciou seu apoio bélico à mílicia em 2017, enquanto provê armas, treinamento e assistência militar a grupos rebeldes moderados. No entanto, Washington também considera o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) um grupo terrorista, seguindo a Turquia, seu parceiro na Otan e um dos mais importantes aliados no Oriente Médio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra PM atirando contra mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados