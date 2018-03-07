EUA devem anunciar nesta semana tarifas sobre aço e alumínio

Os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio estão no caminho para serem anunciados até o fim desta semana, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, a jornalistas nesta quarta-feira (7).
Trump também está tentando assinar uma proclamação presidencial na quinta-feira (8), em um esforço para colocar em curso seu plano de tarifas, informou separadamente a publicação "Axios", citando dois altos funcionários da administração.