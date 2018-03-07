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Setor siderúrgico

EUA devem anunciar nesta semana tarifas sobre aço e alumínio

Trump tenta também assinar proclamação presidencial para colocar em curso seu plano de tarifas

Publicado em 07 de Março de 2018 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2018 às 18:09
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos Crédito: Gage Skidmore | Flickr
Os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio estão no caminho para serem anunciados até o fim desta semana, disse a porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, a jornalistas nesta quarta-feira (7).
Trump também está tentando assinar uma proclamação presidencial na quinta-feira (8), em um esforço para colocar em curso seu plano de tarifas, informou separadamente a publicação "Axios", citando dois altos funcionários da administração.

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