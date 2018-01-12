EUA: Democrata e republicana admitem ser amantes após flagra

O senador democrata Oscar Braynon e a republicana Anitere Flores Crédito: Facebook

Rivais no espectro partidário, um senador democrata e uma senadora republicana na Flórida admitiram que vêm tendo um caso de amor extraconjugal. Anitere Flores, republicana, e Oscar Braynon, democrata, resolveram tornar pública a situação após um constrangedor vídeo publicado na internet mostrar Flores deixando o apartamento de Braynon, na capital da Flórida, Tallahassee.

Em mensagem após o episódio, ambos confessaram a relação e pedem desculpas aos colegas e às famílias, já que são casados e têm filhos.

"Não desejamos que essa história tire a atenção dos assuntos que realmente importam. Por isso resolvemos admitir rapidamente esse caso, dizendo que a amizade entre nós dois evoluiu para um nível que ambos se arrependem profundamente. Pedimos pelo perdão de nossa família, nossos colegas e Deus", diz o texto.

Na última terça-feira, um site anônimo publicou o vídeo, feito a partir de uma câmera escondida em um apartamento próximo, nas redondezas do Capitólio estadual. Apesar dos rostos não estarem claramente visíveis, a publicação foi suficiente para a confissão dos senadores. O site e o vídeo foram retirados do ar.