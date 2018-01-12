Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • EUA: Democrata e republicana admitem ser amantes após flagra
"Pedimos perdão"

EUA: Democrata e republicana admitem ser amantes após flagra

Em mensagem, Anitere Flores e Oscar Braynon pediram desculpas aos cônjuges e filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 09:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 09:57

O senador democrata Oscar Braynon e a republicana Anitere Flores Crédito: Facebook
Rivais no espectro partidário, um senador democrata e uma senadora republicana na Flórida admitiram que vêm tendo um caso de amor extraconjugal. Anitere Flores, republicana, e Oscar Braynon, democrata, resolveram tornar pública a situação após um constrangedor vídeo publicado na internet mostrar Flores deixando o apartamento de Braynon, na capital da Flórida, Tallahassee.
Em mensagem após o episódio, ambos confessaram a relação e pedem desculpas aos colegas e às famílias, já que são casados e têm filhos.
"Não desejamos que essa história tire a atenção dos assuntos que realmente importam. Por isso resolvemos admitir rapidamente esse caso, dizendo que a amizade entre nós dois evoluiu para um nível que ambos se arrependem profundamente. Pedimos pelo perdão de nossa família, nossos colegas e Deus", diz o texto.
Na última terça-feira, um site anônimo publicou o vídeo, feito a partir de uma câmera escondida em um apartamento próximo, nas redondezas do Capitólio estadual. Apesar dos rostos não estarem claramente visíveis, a publicação foi suficiente para a confissão dos senadores. O site e o vídeo foram retirados do ar.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados