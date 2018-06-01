EUA criam 223 mil postos de trabalho em maio e taxa de desemprego recua

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

Os Estados Unidos criaram 223 mil empregos em maio, segundo dados publicados nesta sexta-feira, 1º, pelo Departamento do Trabalho. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam geração de 190 mil vagas. O mês de maio marcou o 92º mês seguido de criação de empregos nos EUA, a série mais longa da história.

Já a taxa de desemprego recuou de 3,9% em abril para 3,8% em maio, igualando o nível de abril de 2000, que foi o mais baixo desde 1969. A previsão era de manutenção da taxa, a 3,9%.

Números revisados mostraram que a economia americana gerou 159 mil postos de trabalho em abril e 155 mil em março, resultando num ganho líquido de 15 mil no período.

O salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,30% no mês passado ante abril, ou US$ 0,08, para US$ 26,92 por hora. O dado veio acima da previsão de acréscimo de 0,20%. Na comparação anual, o aumento foi de 2,7%.

Cerca de uma hora antes da publicação dos dados, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou em sua conta oficial no Twitter que estava "ansioso" para ver os últimos números do mercado de trabalho americano.

Efeitos