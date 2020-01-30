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Saúde

EUA confirmam primeiro caso de transmissão interna de coronavírus

Os cinco casos anteriormente divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) eram de pessoas que haviam estado na China, onde foram infectados

Publicado em 30 de Janeiro de 2020 às 19:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2020 às 19:09
Segundo boletim divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta (30), mais de 7,8 mil casos da doença já foram registrados no mundo Crédito: Kin Cheung/AP
Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira (30) o sexto caso de infecção pelo novo coronavírus em seu território, o primeiro em que a transmissão ocorreu internamente, com contaminação em solo americano.
Os cinco casos anteriormente divulgados pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) eram de pessoas que haviam estado na China, onde foram infectados.
O caso divulgado nesta quinta é de um homem morador de Chicago que, embora não tenha viajado ao país asiático, teve contato próximo com sua mulher, que esteve na cidade chinesa de Wuhan, epicentro do surto. A mulher foi o segundo caso confirmado nos Estados Unidos.

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Segundo boletim divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quinta, mais de 7,8 mil casos da doença já foram registrados no mundo, dos quais 170 pessoas morreram.
Embora a maioria dos registros esteja concentrada na China, 18 nações já confirmaram casos da doença, de acordo com a OMS. Antes dos EUA, três países já haviam registrado transmissão interna do vírus: Alemanha, Japão e Vietnã. (Com agências internacionais)

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