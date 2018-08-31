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Espionagem

EUA: China usa contas falsas no LinkedIn para recrutar americanos

Segundo serviço de contra-espionagem de Washington, alvos são pessoas com acesso a segredos econômicos e diplomáticos

Publicado em 31 de Agosto de 2018 às 10:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2018 às 10:55
Espiões chineses usariam perfis falsos na rede social de trabalho para atrair americanos com acesso a segredos do governo, diz Washington Crédito: Reprodução
A principal agência de espionagem dos Estados Unidos afirmou nesta sexta-feira que que serviços de espionagem da China estão usando contas falsas na rede social LinkedIn para recrutar americanos com acesso a segredos comerciais e governamentais, e advertiu a empresa a remover esses perfis.
O chefe do serviço de contra-espionagem americano, William Evanina, disse em entrevista à agência Reuters que oficiais da Inteligência dos EUA e das forças de segurança avisaram o LinkedIn, que pertence à Microsoft, sobre o recrutamento "superagressivo" da China dentro do site.
 
Evanina afirmou que a campanha chinesa de recrutamento consegue contactar milhares de usuários do LinkedIn de uma vez, mas não precisou quantos perfis falsos há na rede, nem quantos americanos podem ter sido contatados. Também não deu detalhes de quantos adeptos a China conseguiu com a campanha.
O Ministério das Relações Exteriores da China negou as alegações dos EUA dizendo que são "totalmente sem sentido", mas o LinkedIn afirmou que está trabalhando com agentes federais americanos para "identificar e parar essa atividade".
Autoridades alemãs e britânicas já haviam alertado seus cidadãos de que Pequim estava usando o LinkedIn para recrutá-los como espiões, mas esta é a primeira vez que um oficial de contra-espionagem dos EUA fala publicamente do problema e reconhece que ele é bem maior do que se pensava.
 

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