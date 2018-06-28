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Crime

EUA: Atirador deixa vários mortos em jornal de Annapolis

Suposto autor do crime já foi preso; estagiário pediu socorro por rede social

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 20:14
Polícia cerca o prédio do jornal onde foram registrados tiros em Annapolis, Maryland Crédito: Reprodução de vídeo
Um ataque a tiros deixou vários mortos nas imediações da redação do jornal "Capital Gazette", em Annapolis, capital do estado de Maryland, nos EUA, de acordo com autoridades. À CBS News, uma autoridade não identificada falou que havia pelo menos quatro vítimas fatais no local. A publicação pertence ao "The Baltimore Sun".
Segundo a polícia local, uma pessoa foi presa sob a suspeita de ser o autor do crime. Um estagiário do jornal relatou numa publicação do Twitter que havia um atirador no local e pediu socorro: "Por favor nos ajudem". Outro repórter fez um relato de pânico sobre os acontecimentos pela mesma rede social:
"Um atirador baleou várias pessoas no meu escritório, algumas das quais estão mortas", escreveu. "O atirador disparou através de uma porta de vidro no escritório e abriu fogo contra vários funcionários. Não posso dizer muito e não quero declarar ninguém morto, mas a situação está feia. Não há nada mais apavorante do que ouvir várias pessoas serem baleadas enquanto você está debaixo da sua mesa e então ouvi-lo recarregar a arma".
TWEET
Imagens exibidas na rede CNN mostram pessoas sendo retiradas do local, enquanto autoridades faziam buscas dentro do prédio onde aconteceu o crime. A repórteres, o policial Ryan Frashure disse que agentes de segurança inspecionavam o local para garantir que não havia bombas nem qualquer outro tipo de ameaça.
O governador do estado de Maryland, Larry Hogan, escreveu no Twitter: "Absolutamente devastado ao saber desta tragédia em Annapolis. Por favor, respeitem todos os alertas e mantenham-se longe da área. Rezando por todos que estavam na cena e pela nossa comunidade".

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