EUA: Atirador deixa vários mortos em jornal de Annapolis

Polícia cerca o prédio do jornal onde foram registrados tiros em Annapolis, Maryland Crédito: Reprodução de vídeo

Um ataque a tiros deixou vários mortos nas imediações da redação do jornal "Capital Gazette", em Annapolis, capital do estado de Maryland, nos EUA, de acordo com autoridades. À CBS News, uma autoridade não identificada falou que havia pelo menos quatro vítimas fatais no local. A publicação pertence ao "The Baltimore Sun".

Segundo a polícia local, uma pessoa foi presa sob a suspeita de ser o autor do crime. Um estagiário do jornal relatou numa publicação do Twitter que havia um atirador no local e pediu socorro: "Por favor nos ajudem". Outro repórter fez um relato de pânico sobre os acontecimentos pela mesma rede social:

"Um atirador baleou várias pessoas no meu escritório, algumas das quais estão mortas", escreveu. "O atirador disparou através de uma porta de vidro no escritório e abriu fogo contra vários funcionários. Não posso dizer muito e não quero declarar ninguém morto, mas a situação está feia. Não há nada mais apavorante do que ouvir várias pessoas serem baleadas enquanto você está debaixo da sua mesa e então ouvi-lo recarregar a arma".

TWEET

Imagens exibidas na rede CNN mostram pessoas sendo retiradas do local, enquanto autoridades faziam buscas dentro do prédio onde aconteceu o crime. A repórteres, o policial Ryan Frashure disse que agentes de segurança inspecionavam o local para garantir que não havia bombas nem qualquer outro tipo de ameaça.