EUA anunciam sanções contra empresas de China, Rússia e outros países por falhas de segurança

A lista negra do Departamento passou a incluir nove empresas que teriam violado controles de exportação existentes através de um esquema para fornecer a uma empresa russa componentes para construir veículos aéreos não tripulados para a agência de inteligência da Rússia, disse o Departamento.

A pressão sobre grupos estrangeiros que poderiam minar os interesses de segurança nacional norte-americanos. A ação é a mais recente de uma série de esforços da administração Biden para reprimir a transferência de bens e tecnologia com implicações militares para empresas e outras entidades na China, Rússia e de outros países através de medidas de controle das exportações.