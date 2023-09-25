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Estadão

EUA anunciam sanções contra empresas de China, Rússia e outros países por falhas de segurança

O Departamento de Comércio anunciou nesta segunda-feira, 25, restrições a exportações de 28 empresas da China, Rússia e de outros países
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 set 2023 às 14:41

Publicado em 25 de Setembro de 2023 às 14:41

A lista negra do Departamento passou a incluir nove empresas que teriam violado controles de exportação existentes através de um esquema para fornecer a uma empresa russa componentes para construir veículos aéreos não tripulados para a agência de inteligência da Rússia, disse o Departamento.
A pressão sobre grupos estrangeiros que poderiam minar os interesses de segurança nacional norte-americanos. A ação é a mais recente de uma série de esforços da administração Biden para reprimir a transferência de bens e tecnologia com implicações militares para empresas e outras entidades na China, Rússia e de outros países através de medidas de controle das exportações.
A secretária de Comércio, Gina Raimondo, disse na semana passada que mais de 700 empresas chinesas estão agora na lista de controle de exportação, com mais de um terço delas adicionadas sob a administração Biden. Fonte: Dow Jones Newswires

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