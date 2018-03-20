EUA abrem investigação sobre escândalo do Facebook

Mark Zuckerberg Crédito: Arquivo

Diante do escândalo com o uso de dados do Facebook, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos abriu uma investigação sobre o uso de dados de usuários da rede social pela empresa de consultoria Cambridge Analytica. A companhia de marketing político, que trabalhou na campanha pela eleição do presidente americano Donald Trump, teve acesso a informações de 50 milhões de usuários, como nomes, curtidas e outros dados especiais, sem prévio conhecimento.

A investigação da Comissão Federal de Comércio, confirmada por uma fonte com conhecimento do assunto, - marca a ameaça política mais substancial contra o Facebook, que tem que lidar com as consequências do uso de táticas controversas da Cambridge Analytica. E isso ainda pode resultar em uma multa pesada por parte do governo americano.

A grande questão para a empresa - e o cerne do trabalho da Comissão - é que ambos já haviam chegado a um acordo, em 2011, para encerrar uma investigação segundo a qual o Facebook enganou usuários sobre a proteção de privacidade disponibilizadas no site.

Entre outras determinações, o acordo resultante exigia que o Facebook notificasse os usuários e obtivesse sua permissão antes que os dados sobre eles fossem compartilhados. Também sujeitou o Facebook a 20 anos de análises de privacidade para garantir sua conformidade.

Ex-autoridades da Comissão Federal disseram que o envolvimento do Facebook com a Cambridge Analytica pode ter violado o acordo legal da empresa com a Agência Federal de Fiscalização. Os autores das denúncias alegam que a Cambridge Analytica coletou informações sobre usuários e seus amigos e, desde que deixou de administrar aplicativos de terceiros no Facebook, manteve os dados.

Se a Comissão Federal de Comércio entender que o Facebook quebrou o acordo, a empresa poderia ser multada em US$ 40 mil por cada violação.

Continuamos fortemente comprometidos em proteger as informações das pessoas. Agradecemos a oportunidade de responder a perguntas que a Comissão possa ter , disse Rob Sherman, vice-diretor da privacidade do Facebook, em comunicado.