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Crime brutal

Estupro de bebê de oito meses gera revolta na capital da Índia

Suspeito do crime é um primo da vítima de 28 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:08

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:08

"O seu choro podia ser ouvido na unidade de tratamento intensivo do hospital. Ela tem ferimentos horríveis em seus órgãos internos" Crédito: Reprodução/Pixabay
O estupro de uma menina de apenas oito meses de idade gerou revolta em Nova Délhi, capital da Índia. De acordo com a imprensa local, o bebê foi internado no domingo e está em condição crítica. O suspeito do crime foi preso: um primo da vítima de 28 anos, informa a BBC.
O incidente aconteceu no domingo, mas foi noticiado apenas na segunda-feira. Swati Maliwal, diretora da Comissão para as Mulheres de Nova Délhi, visitou a criança no hospital, descrevendo os ferimentos como horríveis.
O seu choro podia ser ouvido na unidade de tratamento intensivo do hospital. Ela tem ferimentos horríveis em seus órgãos internos, afirmou Swati, pelo Twitter. O que fazer? Como Nova Délhi pode dormir hoje quando um bebê de 8 meses foi brutalmente estuprado na capital? Nós nos tornamos tão insensíveis ou simplesmente aceitamos isso como o nosso destino?
Swati também fez um apelo ao primeiro-ministro do país, Narendra Modi, por leis rigorosas e mais recursos policiais para a proteção de meninas e mulheres.
Após o estupro grupal e assassinato de uma jovem de 23 anos num ônibus na capital, em 2012, a violência contra mulheres se tornou uma questão central na Índia. O crime gerou grandes protestos de rua, que forçaram o governo a introduzir novas leis contra o estupro, incluindo a pena de morte.
Mesmo assim, novos casos brutais continuam acontecendo pelo país, como a menina de oito meses estuprada neste fim de semana.
E casos como esse não são raros. De acordo com dados oficiais, em 2016 foram registrados 19.765 estupros de crianças, um aumento de 82% em relação aos 10.854 casos registrados em 2015.

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