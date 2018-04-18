Estudo revela que americanos desperdiçam meio quilo de comida por dia

Vegetais são os alimentos mais desperdiçados Crédito: Reprodução/Pixabay

Um estudo da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, revelou um dado preocupante para um planeta em crescente escassez de recursos: os americanos desperdiçam, diariamente, cerca de meio quilo de comida por pessoa. No total, a quantidade de alimentos descartados por dia chega a 150 mil toneladas. E o índice de descarte é maior entre as pessoas que têm uma dieta saudável.

O dado é ainda mais impactante quando analisados os recursos envolvidos para produzir esses alimentos que acabam indo parar na lata do lixo. Segundo a pesquisa, aproximadamente 7% das terras cultiváveis dos EUA teriam sido usadas, e 4,2 trilhões de litros de água gastos, por ano, na irrigação dos alimentos desperdiçados.

A comida jogada fora corresponde a 30% da média de calorias consumidas diariamente nos EUA, que tem cerca de 320 milhões de habitantes. No topo da cadeia de desperdício aparecem frutas, verduras e vegetais em geral, correspondendo a 39% do total; os laticínios aparecem em segundo lugar, com índice de 17%; e, por último, as carnes, que são 14% de tudo que é descartado.

Os pesquisadores alertaram para a necessidade de adotar um consumo consciente dos alimentos. De acordo com eles, embora os alimentos adotados em dietas mais saudáveis utilizem menos terras que os de uma alimentação pobre, a quantidade de água e agrotóxicos é maior.

"Dietas de alta qualidade têm maiores quantidades de frutas e vegetais, que estão sendo desperdiçadas em quantidades maiores do que outros alimentos. Comer de maneira saudável é importante e traz muitos benefícios, mas à medida que buscamos essas dietas, devemos refletir conscientemente sobre o desperdício de alimentos", defendeu a co-autora do estudo, Meredith Niles.

Além do desperdício de água em decorrente do mau uso dos alimentos, os pesquisadores identificaram outros impactos do consumo irresponsável sobre o meio ambiente, como o uso de pesticidas em larga escala, prejudicando não só o solo, mas também a vida dos agricultores que trabalham na colheita.

O estudo ressalta que, embora alguns países no mundo, incluindo o Brasil, tenham adotado diretrizes alimentares que levam a sustentabilidade em conta, nenhum deles considerou o desperdício de alimentos como um fator importante dessa equação.