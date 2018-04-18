Estudo revela que americanos desperdiçam meio quilo de comida por dia

Um estudo da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, revelou um dado preocupante para um planeta em crescente escassez de recursos: os americanos desperdiçam, diariamente, cerca de meio quilo de comida por pessoa. No total, a quantidade de alimentos descartados por dia chega a 150 mil toneladas. E o índice de descarte é maior entre as pessoas que têm uma dieta saudável.
O dado é ainda mais impactante quando analisados os recursos envolvidos para produzir esses alimentos que acabam indo parar na lata do lixo. Segundo a pesquisa, aproximadamente 7% das terras cultiváveis dos EUA teriam sido usadas, e 4,2 trilhões de litros de água gastos, por ano, na irrigação dos alimentos desperdiçados.
A comida jogada fora corresponde a 30% da média de calorias consumidas diariamente nos EUA, que tem cerca de 320 milhões de habitantes. No topo da cadeia de desperdício aparecem frutas, verduras e vegetais em geral, correspondendo a 39% do total; os laticínios aparecem em segundo lugar, com índice de 17%; e, por último, as carnes, que são 14% de tudo que é descartado.
Os pesquisadores alertaram para a necessidade de adotar um consumo consciente dos alimentos. De acordo com eles, embora os alimentos adotados em dietas mais saudáveis utilizem menos terras que os de uma alimentação pobre, a quantidade de água e agrotóxicos é maior.
"Dietas de alta qualidade têm maiores quantidades de frutas e vegetais, que estão sendo desperdiçadas em quantidades maiores do que outros alimentos. Comer de maneira saudável é importante e traz muitos benefícios, mas à medida que buscamos essas dietas, devemos refletir conscientemente sobre o desperdício de alimentos", defendeu a co-autora do estudo, Meredith Niles.
Além do desperdício de água em decorrente do mau uso dos alimentos, os pesquisadores identificaram outros impactos do consumo irresponsável sobre o meio ambiente, como o uso de pesticidas em larga escala, prejudicando não só o solo, mas também a vida dos agricultores que trabalham na colheita.
O estudo ressalta que, embora alguns países no mundo, incluindo o Brasil, tenham adotado diretrizes alimentares que levam a sustentabilidade em conta, nenhum deles considerou o desperdício de alimentos como um fator importante dessa equação.
"O desperdício de alimentos é uma questão que se manifesta em muitos níveis diferentes. Olhar para isso de forma holística se tornará cada vez mais importante para encontrar formas sustentáveis de atender às necessidades de uma população mundial em crescimento", argumentou Zach Conrad, que liderou a pesquisa.