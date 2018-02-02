Estudantes são baleados em escola de Los Angeles

Salvador Castro Middle School Crédito: Reprodução | Google Street View

A polícia de Los Angeles informou que uma suspeita de 12 anos foi presa, nesta quinta-feira (01), após um tiroteio dentro de uma escola de ensino médio, em Los Angeles. De acordo com a polícia, dois estudantes foram baleados dentro da sala de aula na Salvador Castro Middle School. Um oficial contou que tiros foram ouvidos pouco antes das 9 horas a oeste do centro da cidade.

De acordo com a polícia local, um garoto, de 15 anos, foi levado para a emergência e está em estado grave. Uma menina, também de 15 anos, foi socorrida e está estável.

O sargento, Edward Bernal, do Departamento de Polícia do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, disse à imprensa que uma estudante é suspeita pelo crime. Ela foi presa e uma arma recuperada. A polícia faz buscas dentro do prédio.

Segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, uma mulher de 30 anos também foi socorrida com lesões menores. Os ferimentos não foram feitos por bala.