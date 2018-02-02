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Estados Unidos

Estudantes são baleados em escola de Los Angeles

Segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, uma mulher de 30 anos também foi socorrida com lesões menores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 22:16

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 22:16

Salvador Castro Middle School Crédito: Reprodução | Google Street View
A polícia de Los Angeles informou que uma suspeita de 12 anos foi presa, nesta quinta-feira (01), após um tiroteio dentro de uma escola de ensino médio, em Los Angeles. De acordo com a polícia, dois estudantes foram baleados dentro da sala de aula na Salvador Castro Middle School. Um oficial contou que tiros foram ouvidos pouco antes das 9 horas a oeste do centro da cidade.
De acordo com a polícia local, um garoto, de 15 anos, foi levado para a emergência e está em estado grave. Uma menina, também de 15 anos, foi socorrida e está estável.
O sargento, Edward Bernal, do Departamento de Polícia do Distrito Escolar Unificado de Los Angeles, disse à imprensa que uma estudante é suspeita pelo crime. Ela foi presa e uma arma recuperada. A polícia faz buscas dentro do prédio.
Segundo o Departamento de Bombeiros de Los Angeles, uma mulher de 30 anos também foi socorrida com lesões menores. Os ferimentos não foram feitos por bala.
No fim do mês passado, duas pessoas morreram e outras várias foram baleadas depois que um atirador entrou em uma escola do estado americano de Kentucky, no 11º tiroteio no país nos primeiros 23 dias deste ano. Moradores da pequena cidade de Benton, com 4,3 mil habitantes, realizaram vigílias em memória das vítimas, Bailey Nicole Holt e Preston Ryan Cope, ambos de 15 anos.

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