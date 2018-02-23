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Sonâmbulo

Estudante entra em escola de madrugada e chama a polícia

O garoto andou seis quilômetros e ficou vagando 15 minutos pelos corredores do colégio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 14:50

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 14:50

Um garoto com sonambulismo andou seis quiolêmetros até a escola em que estuda no meio da madrugada, conseguiu entrar e ficou perambulando por 15 minutos nos corredores até acordar Crédito: Pixabay/elizabethaferry
Uma escola na cidade de Hempfield, na Pensilvânia, leste dos Estados Unidos, cancelou as aulas na última quarta-feira, 21, após um estudante com sonambulismo conseguir entrar no prédio do colégio no meio da madrugada.
A polícia afirmou à agência Associated Press que um estudante da sétima série ligou para a emergência por volta das 2h30 da manhã e disse que estava dentro da Wendover Middle School. Quando as autoridades chegaram para tirá-lo da escola, ele falou que sofre de sonambulismo e acordou dentro do prédio.
Segundo a polícia, as imagens de segurança mostram o garoto andando dentro do colégio por 15 minutos antes de recuperar a consciência. Eles estão investigando como o estudante, que mora há cerca de seis quilômetros da escola, chegou até local.
A escola cancelou as aulas para averiguar o sistema de segurança dos edifícios e garantir que nada do tipo aconteça novamente. As aulas voltaram ao normal no dia seguinte.

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