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Estudante consegue emprego após entregar currículos em estações de trem

Kamran Hussain, de 21 anos, desistiu de procurar trabalho pela internet depois de se cadastrar em mais de cem vagas e não receber nenhuma resposta

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 10:51
Estação de trem em Londres Crédito: Anna Dziubinska/ Unsplash
Após se cadastrar em mais de cem vagas pela internet e não receber nenhuma resposta, Kamran Hussain, de 21 anos, decidiu mudar sua estratégia. Segundo o site Daily Mail, o estudante resolveu entregar seus currículos em uma estação de trem de Liverpool, na Inglaterra, às 5h30, na terça, 3.
Duas horas mais tarde, ele continuou a demonstrar seu interesse por uma oportunidade na London Cannon Street. Na mesma manhã, ele começou a receber convites para entrevistas de emprego. No dia seguinte, ele aceitou uma oferta de trabalho como executivo de transações para uma empresa de marketing.
O jovem também segurava uma placa com a mensagem: "Contador iniciante procurando emprego para começar a carreira. Peça um currículo".
"Eu decidi que, se quisesse uma chance de encontrar algo, teria que ficar na rua e distribuir meu currículo para as pessoas interessadas", disse Hussain ao Daily Mail.

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