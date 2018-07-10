Estudante consegue emprego após entregar currículos em estações de trem

Estação de trem em Londres Crédito: Anna Dziubinska/ Unsplash

Após se cadastrar em mais de cem vagas pela internet e não receber nenhuma resposta, Kamran Hussain, de 21 anos, decidiu mudar sua estratégia. Segundo o site Daily Mail, o estudante resolveu entregar seus currículos em uma estação de trem de Liverpool, na Inglaterra, às 5h30, na terça, 3.

Duas horas mais tarde, ele continuou a demonstrar seu interesse por uma oportunidade na London Cannon Street. Na mesma manhã, ele começou a receber convites para entrevistas de emprego. No dia seguinte, ele aceitou uma oferta de trabalho como executivo de transações para uma empresa de marketing.

O jovem também segurava uma placa com a mensagem: "Contador iniciante procurando emprego para começar a carreira. Peça um currículo".