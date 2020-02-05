Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • 'Estamos vivendo em prisão domiciliar', diz capixaba na China
Coronavírus

'Estamos vivendo em prisão domiciliar', diz capixaba na China

A rotina dele é basicamente ficar dentro de casa, acompanhado da mulher e filho chineses. No momento, apenas serviços essenciais como farmácias e supermercados estão funcionando na província onde mora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 17:42

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 17:42

HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP
O empresário capixaba Marcos Caldeira, que atua no ramo de pedras ornamentais e mora na China desde 2013, declarou em entrevista ao programa CBN Vitória, nesta quarta-feira (05) que a família está vivendo praticamente em uma espécie de "prisão domiciliar" por conta da epidemia de coronavírus.
A rotina dele é basicamente ficar dentro de casa, acompanhado da mulher e filho chineses. No momento, apenas serviços essenciais como farmácias e supermercados estão funcionando na província onde mora. "E para ir ao supermercado, é preciso ir de máscara. Um representante do governo também mede sua temperatura na porta do estabelecimento", relatou o capixaba, apontando também regras rigorosas no condomínio onde mora. "Pessoas de fora não podem entrar. Um casal que mora no meu condomínio e que estava na província onde começou o surto precisa ficar em casa, com as portas lacradas".
Marcos Caldeira, de 33 anos, se mudou em 2013 para Xiamen (província de Fujian), na China. Xiamen fica a cerca de mil quilômetros de distância de Wuhan, que é a cidade com maior foco do coronavírus.

Veja Também

Passageiro brinca que tem coronavírus e avião faz viagem de volta ao Canadá

Câmara aprova projeto com medidas de contenção do coronavírus no Brasil

Coronavírus pode impactar petróleo e afetar exportações e indústrias do ES

Certamente temos o receio de ser infectado. A nossa principal forma de prevenção tem sido ficar em casa e sem contato com outras pessoas. Além disso, tivemos que reforçar os cuidados relacionados a higiene e também à saúde. Em locais públicos, em geral, tem que usar máscara. se não usar máscara, tem a possibilidade da polícia te levar, pontua.
Dois aviões da frota presidencial saíram do Brasil nesta quarta (05) para buscar 29 pessoas em Wuhan. No grupo, há quatro chineses que são parentes dos brasileiros que serão repatriados. A previsão é de que eles retornem ao País no próximo sábado. O Ministério da Saúde já havia anunciado que os repatriados passariam por quarentena de 18 dias, na base aérea de Anápolis (GO).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados