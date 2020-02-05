'Estamos vivendo em prisão domiciliar', diz capixaba na China

O empresário capixaba Marcos Caldeira, que atua no ramo de pedras ornamentais e mora na China desde 2013, declarou em entrevista ao programa CBN Vitória, nesta quarta-feira (05) que a família está vivendo praticamente em uma espécie de "prisão domiciliar" por conta da epidemia de coronavírus.
A rotina dele é basicamente ficar dentro de casa, acompanhado da mulher e filho chineses. No momento, apenas serviços essenciais como farmácias e supermercados estão funcionando na província onde mora. "E para ir ao supermercado, é preciso ir de máscara. Um representante do governo também mede sua temperatura na porta do estabelecimento", relatou o capixaba, apontando também regras rigorosas no condomínio onde mora. "Pessoas de fora não podem entrar. Um casal que mora no meu condomínio e que estava na província onde começou o surto precisa ficar em casa, com as portas lacradas".
Marcos Caldeira, de 33 anos, se mudou em 2013 para Xiamen (província de Fujian), na China. Xiamen fica a cerca de mil quilômetros de distância de Wuhan, que é a cidade com maior foco do coronavírus.
Certamente temos o receio de ser infectado. A nossa principal forma de prevenção tem sido ficar em casa e sem contato com outras pessoas. Além disso, tivemos que reforçar os cuidados relacionados a higiene e também à saúde. Em locais públicos, em geral, tem que usar máscara. se não usar máscara, tem a possibilidade da polícia te levar, pontua.
Dois aviões da frota presidencial saíram do Brasil nesta quarta (05) para buscar 29 pessoas em Wuhan. No grupo, há quatro chineses que são parentes dos brasileiros que serão repatriados. A previsão é de que eles retornem ao País no próximo sábado. O Ministério da Saúde já havia anunciado que os repatriados passariam por quarentena de 18 dias, na base aérea de Anápolis (GO).