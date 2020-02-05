'Estamos vivendo em prisão domiciliar', diz capixaba na China

HKG - CHINA/CORONAVÍRUS/EPIDEMIA - INTERNACIONAL - Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

O empresário capixaba Marcos Caldeira, que atua no ramo de pedras ornamentais e mora na China desde 2013, declarou em entrevista ao programa CBN Vitória, nesta quarta-feira (05) que a família está vivendo praticamente em uma espécie de "prisão domiciliar" por conta da epidemia de coronavírus.

A rotina dele é basicamente ficar dentro de casa, acompanhado da mulher e filho chineses. No momento, apenas serviços essenciais como farmácias e supermercados estão funcionando na província onde mora. "E para ir ao supermercado, é preciso ir de máscara. Um representante do governo também mede sua temperatura na porta do estabelecimento", relatou o capixaba, apontando também regras rigorosas no condomínio onde mora. "Pessoas de fora não podem entrar. Um casal que mora no meu condomínio e que estava na província onde começou o surto precisa ficar em casa, com as portas lacradas".

Marcos Caldeira, de 33 anos, se mudou em 2013 para Xiamen (província de Fujian), na China. Xiamen fica a cerca de mil quilômetros de distância de Wuhan, que é a cidade com maior foco do coronavírus.

Certamente temos o receio de ser infectado. A nossa principal forma de prevenção tem sido ficar em casa e sem contato com outras pessoas. Além disso, tivemos que reforçar os cuidados relacionados a higiene e também à saúde. Em locais públicos, em geral, tem que usar máscara. se não usar máscara, tem a possibilidade da polícia te levar, pontua.