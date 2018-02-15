'Estamos tentando superar o trauma', diz pai de capixaba na Flórida

Luiz Carvalho, morador da Flórida (EUA), e o filho, Lucas, que estava na escola onde houve tiroteio Crédito: Reprodução/Facebook

Aluno da escola Marjory Stoneman em Parkland, no Sul da Flórida (EUA), onde aconteceu nesta quarta-feira (14) um tiroteio que vitimou, até o momento, 17 pessoas , o capixaba Lucas Carvalho passa bem. Agora em casa, Lucas, de 13 anos, que cursa a oitava série no colégio, saiu ileso ao ataque do ex-aluno expulso da instituição, identificado como Nikolas Cruz, de 19 anos.

acompanhou de perto todo o acontecimento, conversou na manhã desta quinta-feira (15) com a reportagem do Gazeta Online e disse que está tudo bem com sua família, mas não escondeu o quanto todos estão abalados psicologicamente. Ainda muito abalado com o que aconteceu nesta quarta-feira, o pai de Lucas, o analista financeiro Luiz Carvalho, que, conversou na manhã desta quinta-feira (15) com a reportagem doe disse que está tudo bem com sua família, mas não escondeu o quanto todos estão abalados psicologicamente.

"Agora está tudo bem. Estamos em casa, tentando descansar. É difícil digerir isso tudo que aconteceu. A gente vê falar em atentados, tiroteios, mas só quando acontece com você, com sua família, com seu filho, é que você vai entender a dimensão que isso tem. Hoje estamos muito aliviados, mas o que eu passei ontem, com meu filho dentro daquela escola, foi algo que não desejo que ninguém sinta", desabafa Luiz que ficou de fora da escola esperando a saída do filho por três horas.

O pai de Lucas conta, ainda, que a escola Marjory Stoneman está funcionando normalmente nesta quinta-feira, mas que a direção do colégio deixou que alunos e pais optassem pelo comparecimento ou não nesta semana.

"A escola está aberta, mas eles nos deixaram à vontade para que a gente decidisse se deveríamos ir ou não lá. Então nesta quinta e sexta o Lucas não vai à aula, mas na segunda-feira ele volta normalmente. Estamos recebendo ainda total apoio da instituição e das autoridades para que nossos traumas possam ser amenizados. Tanto os alunos quanto as famílias estão amparadas por profissionais para tratar o lado psicológico, já que todo mundo que foi envolvido, de certa forma, está realmente muito abalado, traumatizado mesmo", disse.

Luiz também explicou que o filho havia sido treinado para saber como agir dentro da escola em uma situação como essa. "Eles passam por treinamento para saberem lidar com esse tipo de situação. Os alunos se dirigiram para as salas e ficaram trancados lá dentro até a polícia liberar", explicou.

A escola ainda está cercada por muito policiamento, como destaca Luiz. "Tem muita polícia no local, nas ruas próximas à escola e há também muito trânsito por aqui também. A gente prefere ficar em casa hoje. Mas quero dizer a todos que estão preocupados com o Lucas, que ele está bem. Agradeço o carinho e orações de todos vocês aí", completa.