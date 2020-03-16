'Estamos em guerra', diz Macron, ao apertar restrições para conter pandemia

Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter

Os franceses devem evitar ao máximo sair de casa por pelo menos duas semanas, apertando as restrições para combater o coronavírus. Haverá fiscalização e infrações serão punidas, anunciou na noite desta segunda (16) o presidente da França, Emmanuel Macron.

"Sabemos de bares, restaurantes e lojas não cumpriram nossa orientação de não funcionar, como se a vida afinal não houvesse mudado. Eu lhes digo que não só vocês não estão se protegendo como também estão colocando em risco seus amigos", afirmou Macron em pronunciamento na TV.

"Estamos em guerra. E quanto mais nos unirmos, mais rápido conseguiremos a vitória", afirmou o presidente. Segundo ele, se as pessoas não respeitarem as restrições, haverá caos no serviço de saúde.

Macron alertou que passeios e reuniões familiares não serão permitidas, e que as pessoas só devem fazer trajetos necessários fora de casa.

Macron também anunciou a suspensão da reforma da Previdência, que vinha provocando protestos no país desde o ano passado, e adiou o segundo turno das eleições municipais, que seriam no próximo final de semana.

O anúncio de medidas mais duras se seguiu a movimentos semelhantes feitos pela Alemanha e pelo Reino Unido, entre outros países.