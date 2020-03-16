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Pandemia

'Estamos em guerra', diz Macron, ao apertar restrições para conter pandemia

Presidente francês também anunciou a suspensão temporária da reforma da Previdência, que era alvo de protestos

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:02
Emmanuel Macron, presidente da França Crédito: Reprodução/Twitter
Os franceses devem evitar ao máximo sair de casa por pelo menos duas semanas, apertando as restrições para combater o coronavírus. Haverá fiscalização e infrações serão punidas, anunciou na noite desta segunda (16) o presidente da França, Emmanuel Macron.
"Sabemos de bares, restaurantes e lojas não cumpriram nossa orientação de não funcionar, como se a vida afinal não houvesse mudado. Eu lhes digo que não só vocês não estão se protegendo como também estão colocando em risco seus amigos", afirmou Macron em pronunciamento na TV.
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"Estamos em guerra. E quanto mais nos unirmos, mais rápido conseguiremos a vitória", afirmou o presidente. Segundo ele, se as pessoas não respeitarem as restrições, haverá caos no serviço de saúde.
Macron alertou que passeios e reuniões familiares não serão permitidas, e que as pessoas só devem fazer trajetos necessários fora de casa.
Macron também anunciou a suspensão da reforma da Previdência, que vinha provocando protestos no país desde o ano passado, e adiou o segundo turno das eleições municipais, que seriam no próximo final de semana.
O anúncio de medidas mais duras se seguiu a movimentos semelhantes feitos pela Alemanha e pelo Reino Unido, entre outros países.
Também nesta segunda a Europa anunciou o fechamento das fronteiras por pelo menos um mês.

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