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Estados Unidos negam visto a Maradona por insulto a Donald Trump

Argentino iria em março para o julgamento de sua ex-mulher, Claudia Villafañe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2018 às 20:58

Publicado em 01 de Fevereiro de 2018 às 20:58

Diego Maradona teve o visto negado nos EUA Crédito: Reprodução | Twitter
Maior nome da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona planejava ir aos Estados Unidos em março para o julgamento de sua ex-mulher, Claudia Villafañe. A viagem, no entanto, não deve acontecer.
Os Estados Unidos negaram o visto ao ex-jogador, mais uma vez. Agora, por conta de um insulto que Maradona fez ao presidente Donald Trump.
Maradona chamou Trump de Chirolita (uma moeda de valor muito baixo). Don Diego está proibido de viajar para os EUA desde 1994.
A última vez que ele esteve por lá foi na Copa do Mundo de 1994. Na ocasião, ele foi pego no exame antidoping e suspenso da competição.

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