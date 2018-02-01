Estados Unidos negam visto a Maradona por insulto a Donald Trump

Maior nome da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona planejava ir aos Estados Unidos em março para o julgamento de sua ex-mulher, Claudia Villafañe. A viagem, no entanto, não deve acontecer.
Os Estados Unidos negaram o visto ao ex-jogador, mais uma vez. Agora, por conta de um insulto que Maradona fez ao presidente Donald Trump.
Maradona chamou Trump de Chirolita (uma moeda de valor muito baixo). Don Diego está proibido de viajar para os EUA desde 1994.
A última vez que ele esteve por lá foi na Copa do Mundo de 1994. Na ocasião, ele foi pego no exame antidoping e suspenso da competição.