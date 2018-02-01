Estados Unidos negam visto a Maradona por insulto a Donald Trump

Diego Maradona teve o visto negado nos EUA Crédito: Reprodução | Twitter

Maior nome da história do futebol argentino, Diego Armando Maradona planejava ir aos Estados Unidos em março para o julgamento de sua ex-mulher, Claudia Villafañe. A viagem, no entanto, não deve acontecer.

Os Estados Unidos negaram o visto ao ex-jogador, mais uma vez. Agora, por conta de um insulto que Maradona fez ao presidente Donald Trump.

Maradona chamou Trump de Chirolita (uma moeda de valor muito baixo). Don Diego está proibido de viajar para os EUA desde 1994.